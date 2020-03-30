Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Türkiye'de en çok izlenen filmler listesi değişti

Türkiye'de en çok izlenen filmler listesi değişti

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Türkiye'de en çok izlenen filmler listesi değişti! Artık listede hiç yabancı film yok. İşte Türkiye'de en çok izlenen filmler listesi...

Türkiye'de en çok izlenen filmler listesi değişti. 1989'dan bu yana en çok izlenen 10 film arasında yabancı filmler yer almıyor. Recep İvedik 5, en çok izlenen film ve en iyi açılış yapan film dalındaki liderliğini sürdürdü.

Son iki yılda gösterime giren filmlerle birlikte en çok izlenen filmler sıralaması değişti. İlk 10’da artık hiç yabancı film yer almazken, yabancı filmler arasında en çok 'Hızlı ve Öfkeli 7' izlendi.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

10- ARİF V 216 (2018)
İzleyici Sayısı: 4.968.462
Hasılat: 62.986.199 TL

9- AİLE ARASINDA (2017)
İzleyici Sayısı: 5.289.051
Hasılat: 64.556.711 TL

8- 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE (2019)
İzleyici Sayısı: 5.316.933
Hasılat: 89.642.142 TL

7- AYLA (2017)
İzleyici Sayısı: 5.589.872
Hasılat: 66.055.255 TL

6- DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET (2015)
İzleyici Sayısı: 6.073.364
Hasılat: 69.422.924 TL

5- MÜSLÜM (2018)
İzleyici Sayısı: 6.480.552
Hasılat: 84.601.183 TL

4- FETİH 1453 (2012)
İzleyici Sayısı: 6.572.618
Hasılat: 55.744.698 TL

3- DÜĞÜN DERNEK (2013)
İzleyici Sayısı: 6.980.070
Hasılat: 68.917.965 TL

2- RECEP İVEDİK 4 (2014)
İzleyici Sayısı: 7.369.098
Hasılat: 72.103.216 TL

1- RECEP İVEDİK 5 (2017)
İzleyici Sayısı: 7.437.050
Hasılat: 85.986.157 TL

TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN YABANCI FİLMLER

1- HIZLI VE ÖFKELİ 7 (2015)
İzleyici Sayısı: 2.961.089
Hasılat: 32.132.000 TL

2- TİTANİK (1998)
İzleyici Sayısı: 2.943.123
Hasılat: 3.673.070 TL

3- HIZLI VE ÖFKELİ 8 (2017)
İzleyici Sayısı: 2.656.286
Hasılat: 31.761.048 TL

4- AVATAR (2009)
İzleyici Sayısı: 2.482.991
Hasılat: 26.636.520 TL

5- AVENGERS: ENDGAME (2019)
İzleyici Sayısı: 2.480.284
Hasılat: 44.824.606 TL

6- AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI (2018)
İzleyici Sayısı: 1.909.967
Hasılat: 27.311.663 TL

7- BUZ DEVRİ 4: KITALAR AYRILIYOR (2012)
İzleyici Sayısı: 1.883.004
Hasılat: 18.551.768 TL

8- JOKER (2019)
İzleyici Sayısı: 1.876.422
Hasılat: 36.914.006 TL

9- YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: YÜZÜK KARDEŞLİĞİ (2001)
İzleyici Sayısı: 1.759.705
Hasılat: 5.902.157 TL

10- TRUVA (2004)
İzleyici Sayısı: 1.692.458
Hasılat: 10.000.954 TL

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!
Çok sayıda var! Tüyler ürpertici tesadüfler…Çok sayıda var! Tüyler ürpertici tesadüfler…
Rüyada gelin görmek ne anlama gelir?Rüyada gelin görmek ne anlama gelir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye'de en çok izlenen filmler, recep ivedik,

En Çok Okunan Trend Haberler

Çok sayıda var! Tüyler ürpertici tesadüfler…

Çok sayıda var! Tüyler ürpertici tesadüfler…

2018'de göstermişler: Bu diziyi izleyenler Koronavirüse şaşırmadı!

2018'de göstermişler: Bu diziyi izleyenler Koronavirüse şaşırmadı!

Sosyal izolasyonda izlenecek filmler

Sosyal izolasyonda izlenecek filmler

Her şeye rağmen vahşi hayvan pazarları satışa devam ediyor!

Her şeye rağmen vahşi hayvan pazarları satışa devam ediyor!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' macerasında

'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' macerasında

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sevilen diziye damga vuran öpüşme sahnesi!

Sevilen diziye damga vuran öpüşme sahnesi!

Tavşan Peter, bir kez daha beyaz perdeye zıplıyor

Tavşan Peter, bir kez daha beyaz perdeye zıplıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Paul Walker'ı Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmlerinde görebiliriz

Paul Walker efsanesi Hızlı ve Öfkeli serisinde devam edecek!

Koronavirüs salgınını “öngören” film, dizi ve kitaplar

Çok sayıda var! Tüyler ürpertici tesadüfler…

Netflix dizisi koronavirüs salgınını 2018'de tahmin etmiş

2018'de göstermişler: Bu diziyi izleyenler Koronavirüse şaşırmadı!

Sosyal izolasyonda izlenecek filmler: Tüm zamanların iyi 100 filmi

Sosyal izolasyonda izlenecek filmler

Contagion (Salgın) filmi koronavirüsü tahmin etti mi? Contagion (Salgın) filmi konusu ve fragmanı

Koronavirüs salgını akıllara bu filmi getirdi

'Geleceğe Dönüş' filminin yıldızları bir araya geldi

Yıllar sonra yeniden... Sosyal medya bu fotoğrafla yıkıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.