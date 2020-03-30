Türkiye'de en çok izlenen filmler listesi değişti. 1989'dan bu yana en çok izlenen 10 film arasında yabancı filmler yer almıyor. Recep İvedik 5, en çok izlenen film ve en iyi açılış yapan film dalındaki liderliğini sürdürdü.

Son iki yılda gösterime giren filmlerle birlikte en çok izlenen filmler sıralaması değişti. İlk 10’da artık hiç yabancı film yer almazken, yabancı filmler arasında en çok 'Hızlı ve Öfkeli 7' izlendi.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

10- ARİF V 216 (2018)

İzleyici Sayısı: 4.968.462

Hasılat: 62.986.199 TL

9- AİLE ARASINDA (2017)

İzleyici Sayısı: 5.289.051

Hasılat: 64.556.711 TL

8- 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE (2019)

İzleyici Sayısı: 5.316.933

Hasılat: 89.642.142 TL

7- AYLA (2017)

İzleyici Sayısı: 5.589.872

Hasılat: 66.055.255 TL

6- DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET (2015)

İzleyici Sayısı: 6.073.364

Hasılat: 69.422.924 TL

5- MÜSLÜM (2018)

İzleyici Sayısı: 6.480.552

Hasılat: 84.601.183 TL

4- FETİH 1453 (2012)

İzleyici Sayısı: 6.572.618

Hasılat: 55.744.698 TL

3- DÜĞÜN DERNEK (2013)

İzleyici Sayısı: 6.980.070

Hasılat: 68.917.965 TL