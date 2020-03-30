Türkiye'de en çok izlenen filmler listesi değişti. 1989'dan bu yana en çok izlenen 10 film arasında yabancı filmler yer almıyor. Recep İvedik 5, en çok izlenen film ve en iyi açılış yapan film dalındaki liderliğini sürdürdü.
Son iki yılda gösterime giren filmlerle birlikte en çok izlenen filmler sıralaması değişti. İlk 10’da artık hiç yabancı film yer almazken, yabancı filmler arasında en çok 'Hızlı ve Öfkeli 7' izlendi.
10- ARİF V 216 (2018)
İzleyici Sayısı: 4.968.462
Hasılat: 62.986.199 TL
9- AİLE ARASINDA (2017)
İzleyici Sayısı: 5.289.051
Hasılat: 64.556.711 TL
8- 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE (2019)
İzleyici Sayısı: 5.316.933
Hasılat: 89.642.142 TL
7- AYLA (2017)
İzleyici Sayısı: 5.589.872
Hasılat: 66.055.255 TL
6- DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET (2015)
İzleyici Sayısı: 6.073.364
Hasılat: 69.422.924 TL
5- MÜSLÜM (2018)
İzleyici Sayısı: 6.480.552
Hasılat: 84.601.183 TL
4- FETİH 1453 (2012)
İzleyici Sayısı: 6.572.618
Hasılat: 55.744.698 TL
3- DÜĞÜN DERNEK (2013)
İzleyici Sayısı: 6.980.070
Hasılat: 68.917.965 TL
2- RECEP İVEDİK 4 (2014)
İzleyici Sayısı: 7.369.098
Hasılat: 72.103.216 TL
1- RECEP İVEDİK 5 (2017)
İzleyici Sayısı: 7.437.050
Hasılat: 85.986.157 TL
1- HIZLI VE ÖFKELİ 7 (2015)
İzleyici Sayısı: 2.961.089
Hasılat: 32.132.000 TL
2- TİTANİK (1998)
İzleyici Sayısı: 2.943.123
Hasılat: 3.673.070 TL
3- HIZLI VE ÖFKELİ 8 (2017)
İzleyici Sayısı: 2.656.286
Hasılat: 31.761.048 TL
4- AVATAR (2009)
İzleyici Sayısı: 2.482.991
Hasılat: 26.636.520 TL
5- AVENGERS: ENDGAME (2019)
İzleyici Sayısı: 2.480.284
Hasılat: 44.824.606 TL
6- AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI (2018)
İzleyici Sayısı: 1.909.967
Hasılat: 27.311.663 TL
7- BUZ DEVRİ 4: KITALAR AYRILIYOR (2012)
İzleyici Sayısı: 1.883.004
Hasılat: 18.551.768 TL
8- JOKER (2019)
İzleyici Sayısı: 1.876.422
Hasılat: 36.914.006 TL
9- YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: YÜZÜK KARDEŞLİĞİ (2001)
İzleyici Sayısı: 1.759.705
Hasılat: 5.902.157 TL
10- TRUVA (2004)
İzleyici Sayısı: 1.692.458
Hasılat: 10.000.954 TL
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