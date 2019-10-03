Türkiye'de görüntülendi! En tehlikeli 9 örümcekten birisi

Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Topluluğu üyeleri, doğa yürüyüşü sırasında dünyanın en tehlikeli örümceklerinden kurt örümceğini görüntüledi. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bağlı Belenalan köyünde görüntülenen kurt örümceği, saldırgan olarak değerlendirilmese de kendini savunmak için ısırıyor.

AVLARINI KURT GİBİ TAKİP EDİYORLAR

En tehlikeli 9 türden biri olarak bilinen ve avlarını kurt gibi takip etme ve saldırmaları nedeni ile kurt örümceği olarak adlandırılan örümcek, uzun süre sonra bu alanda görüldü. Grup adına kurt örümceği hakkında bilgi veren Tuncay Erik, “Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Topluluğu adına Osmaneli’nin Belenalan köyünde görüntülediğimiz kurt örümceği olarak bilinen bu türün dişileri, yavrularını hayatlarının ilk birkaç günü içinde taşıyor.



