Mynet Trend

Türkiye'de görüntülendi! En tehlikeli 9 örümcekten birisi

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 03.10.2019 14:03 | Son Güncelleme

Dünyadaki en tehlikeli 9 örümcek türünden biri olarak bilenen kurt örümceği, Bilecik'te görüntülendi.

Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Topluluğu üyeleri, doğa yürüyüşü sırasında dünyanın en tehlikeli örümceklerinden kurt örümceğini görüntüledi. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bağlı Belenalan köyünde görüntülenen kurt örümceği, saldırgan olarak değerlendirilmese de kendini savunmak için ısırıyor.

AVLARINI KURT GİBİ TAKİP EDİYORLAR

En tehlikeli 9 türden biri olarak bilinen ve avlarını kurt gibi takip etme ve saldırmaları nedeni ile kurt örümceği olarak adlandırılan örümcek, uzun süre sonra bu alanda görüldü. Grup adına kurt örümceği hakkında bilgi veren Tuncay Erik, “Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Topluluğu adına Osmaneli’nin Belenalan köyünde görüntülediğimiz kurt örümceği olarak bilinen bu türün dişileri, yavrularını hayatlarının ilk birkaç günü içinde taşıyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i şaşırtan olay!Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i şaşırtan olay!
İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladıİnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı
Yine sosyal medya yine tuhaf bir akım: Göğüs kavrama pozu!Yine sosyal medya yine tuhaf bir akım: Göğüs kavrama pozu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
en tehlikeli örümcek Bilecik en zehirli örümcek Türkiye

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli rüzgar ve yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli rüzgar ve yağmur geliyor

Şampiyonlar Ligi'nde gol düellosu! Yok böyle maç

Şampiyonlar Ligi'nde gol düellosu! Yok böyle maç

İstanbul'da heyecanlandıran olay!

İstanbul'da heyecanlandıran olay!

Günlük kiralık evde dehşet! Karar verildi

Günlük kiralık evde dehşet! Karar verildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İlginç görüntü! Dakikalarca sürdü

İlginç görüntü! Dakikalarca sürdü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Onu görür görmez durdu!

Onu görür görmez durdu!

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en küçük kedisi! Sadece 41 santimetreye kadar büyüyebiliyor

Dünyanın en küçüğü! Sadece 41 santimetreye kadar büyüyebiliyor

Cezaevindeki Kolombiyalı politikacıdan film gibi kaçış

Cezaevindeki Kolombiyalı politikacıdan film gibi kaçış

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

Yine sosyal medya yine tuhaf bir akım: Göğüs kavrama pozu!

Yine sosyal medya yine tuhaf bir akım: Göğüs kavrama pozu!

Dünyanın en ölümcül mantarlarından biri tespit edildi!

Dünyanın en ölümcül mantarlarından biri tespit edildi!

Sel bölgesini gezen milletvekili suya düştü

Sel bölgesini gezen milletvekili suya düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.