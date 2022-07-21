Türkiye'de olsa lisansı yırtılır! Dele Alli zor olanı yaptı, kale yerine dışarı attı...

İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Everton, yeni sezona Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kampında hazırlanıyor. İngiliz takımı, MLS'te mücadele eden Minnesota United ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta Arsenal'e 2-0 mağlup olan Everton, Minnesota United'a da 4-0'la boyun eğdi ve taraftarları tarafından tepki gördü.

İLK YARIDAN FİŞİ ÇEKTİLER

Allianz Field Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 4-0'lık üstünlükle ayrılan Minnesota United'ın gollerini 18. dakikada penaltıdan Emanuel Reynoso, 32. dakikada kendi kalesine Tarkowski, 36. dakikada Amarilla ve 77. dakikada Danladi kaydetti.

İNANILMAZ POZİSYON

Müsabakanın 74. dakikasında yaşanan pozisyon sonrası izleyiciler gözlerine inanamadı.

KALE İÇİNDEN DIŞARI ATTI

Sağ kanattan gelişen Everton atağında içeriye çevrilen topla kale çizgisi önünde buluşan Dele Alli'nin vuruşu, kaleye paralel olarak dışarı gitti.

Pozisyonun ardından Dele Alli büyük bir üzüntü yaşarken, sosyal medyadaki futbolseverler, "Türkiye'de olsa lisansı yırtılır" şeklinde yorumlarla esprili bir şekilde pozisyonu değerlendirdiler.

