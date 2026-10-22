Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Türkiye'de PHP alarmı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan e-Devlet açıklaması geldi: "Hizmetler kesintisiz sürüyor"

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde kullanılan PHP altyapısında tespit edilen kritik güvenlik açıklarına ilişkin önleyici çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Başkanlık, e-Devlet Kapısı başta olmak üzere kamu dijital hizmetlerinin kesintisiz şekilde sunulmaya devam ettiğini, kurum ve kuruluşların sistem güvenliğini güçlendirmeye yönelik tedbirlerin koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü açıkladı.

Türkiye'de PHP alarmı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan e-Devlet açıklaması geldi: "Hizmetler kesintisiz sürüyor"
Enes Çırtlık

Yapılan açıklamaya göre T.C. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, internet siteleri ve dijital uygulamaların çalışmasını sağlayan PHP altyapısında tespit edilen güvenlik açıklarına ilişkin ulusal ölçekte başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

"E-DEVLET'TE HERHANGİ BİR AKSAKLIK YOK"

Başkanlık'ın açıklamasına göre, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetlerde herhangi bir aksaklık yaşanmazken, vatandaşlar kamu kurumlarının dijital hizmetlerinden olağan şekilde yararlanmaya devam ediyor. Yürütülen önleyici güvenlik çalışmaları, dijital hizmetlerin sürekliliğini korumayı ve mevcut sistemlerin güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Dünya genelinde internet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan PHP yazılımında iki kritik güvenlik açığı tespit edildi. “PHP2Shell” olarak adlandırılan bu açıklar, belirli koşullarda kötü niyetli kişilerin kullanıcı adı veya şifreye ihtiyaç duymadan savunmasız sistemlere müdahale edebilmesine imkân tanıyor. Uluslararası ölçekte güvenlik uyarılarına konu olan bu durum, yazılımların güncellenmesini ve gerekli koruyucu tedbirlerin alınmasını önemli hâle getiriyor.

Söz konusu risklerin önlenmesi amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşlar bilgilendirilirken, ulusal ölçekte güvenlik taramaları ve teknik takip çalışmaları yürütülüyor."

Türkiye de PHP alarmı! Siber Güvenlik Başkanlığı ndan e-Devlet açıklaması geldi: "Hizmetler kesintisiz sürüyor" 1

KURUMLARA GÜNCELLEME VE GÜVENLİK KONTROLÜ ÇAĞRISI

Siber Güvenlik Başkanlığı, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına PHP altyapılarını kontrol etmeleri, üretici tarafından yayımlanan güvenlik güncellemelerini uygulamaları ve güvenli sürümlere geçmeleri yönündeki çağrısını yineledi.

Açıklamada, özellikle geçmiş dönemlerden kalan, güncelliğini yitirmiş yazılım bileşenlerinin tespit edilmesinin, bu sistemlerin güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ve gerekli güncellemelerin gecikmeksizin gerçekleştirilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

Güncel yazılımların kullanılmasının ve düzenli güvenlik kontrollerinin yapılmasının, olası siber risklerin azaltılmasında temel önleyici tedbirler arasında yer aldığı ifade edildi.

Türkiye de PHP alarmı! Siber Güvenlik Başkanlığı ndan e-Devlet açıklaması geldi: "Hizmetler kesintisiz sürüyor" 2

E-DEVLET KAPISI’NDA GÜVENLİK KONTROLLERİ TAMAMLANDI, HİZMETLER KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Başkanlık'ın açıklamasına göre, 69 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren e-Devlet Kapısı’nda, PHP altyapısında tespit edilen kritik güvenlik açıklarına ilişkin gerçekleştirilen incelemelerde, hizmetlerin güvenliğini olumsuz etkileyen herhangi bir sorun tespit edilmedi. Açıklamada, vatandaşların e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan kamu hizmetlerinden güvenli ve kesintisiz şekilde yararlanmaya devam ettiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"e-Devlet Kapısı, vatandaşlara ait bilgileri tek bir merkezde toplamak yerine, ilgili kamu kurumlarının sistemleriyle güvenli bağlantılar kurarak hizmet sunuyor. Platformda kişisel verilerin korunması ve hizmet sürekliliğinin sağlanması amacıyla çok katmanlı güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Sistemler 7 gün 24 saat izlenirken, düzenli güvenlik testleri ve kontrollerle olası riskler takip ediliyor.

Uluslararası bilgi güvenliği ve iş sürekliliği standartları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kamu kurumlarıyla kurulan dijital bağlantıların güvenliği de sürekli kontrol ediliyor. Böylece vatandaşların kişisel bilgilerinin korunması ve dijital kamu hizmetlerine güvenle erişimin sürdürülmesi sağlanıyor."

Türkiye de PHP alarmı! Siber Güvenlik Başkanlığı ndan e-Devlet açıklaması geldi: "Hizmetler kesintisiz sürüyor" 3

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Siber Güvenlik Başkanlığı, ilgili kurumlar ve Siber Olaylara Müdahale Ekipleriyle koordinasyon içerisinde gelişmeleri yakından izlediğini, risklerin erken tespiti, gerekli tedbirlerin uygulanması ve dijital hizmetlerin güvenli biçimde sürdürülmesi amacıyla çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Vatandaşların dijital kamu hizmetlerinden güvenle yararlanabilmesinin ve Türkiye'nin dijital altyapılarının kesintisiz hizmet sunabilmesinin, yürütülen çalışmaların temel önceliğini oluşturduğunu belirten Başkanlık, kurum ve kuruluşların, teknik güvenlik tedbirlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere Siber Güvenlik Başkanlığının resmî güvenlik duyurusundan ulaşabildiğini aktardı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple’dan iPhone Duo açıklaması geldi! Dikkat çeken 'Türkiye' detayıApple’dan iPhone Duo açıklaması geldi! Dikkat çeken 'Türkiye' detayı
Alarma geçiren açık, Japonya Başbakanı'na paylaşım yaptırdı!Alarma geçiren açık, Japonya Başbakanı'na paylaşım yaptırdı!

Anahtar Kelimeler:
siber güvenlik PHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD'den tahliye kararı! Suudi Arabistan'da petrol sahası vuruldu, İran'da patlama sesleri

ABD'den tahliye kararı! Suudi Arabistan'da petrol sahası vuruldu, İran'da patlama sesleri

Siber Güvenlik Başkanlığınca kritik güvenlik zafiyetlerine karşı ulusal ölçekte tarama başlatıldı

Siber Güvenlik Başkanlığınca kritik güvenlik zafiyetlerine karşı ulusal ölçekte tarama başlatıldı

Galatasaray, Lille galibiyetiyle Türkiye rekoru kırdı!

Galatasaray, Lille galibiyetiyle Türkiye rekoru kırdı!

Büşra Pekin'in Cannes kareleri gündem oldu!

Büşra Pekin'in Cannes kareleri gündem oldu!

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

Dev market'in hisseleri Fransa'da çakıldı, Türkiye'de yükseldi!

Dev market'in hisseleri Fransa'da çakıldı, Türkiye'de yükseldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.