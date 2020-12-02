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Türkiye’de son dönemde popüler olmaya başlayan rap müziğin en ses getiren atışmaları!

Seray Üstün Seray Üstün 02.12.2020 12:09 | Son Güncelleme:
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Türkiye’de son dönemde popüler olmaya başlayan rap müziğin en ses getiren atışmaları!

2000’li yıllardan itibaren rap müzik adeta şahlanmaya başladı. Öncesinde ‘pantolonlarına zincir takan ve şapkalarını ters giyen’ tiplerle özdeşleştirilen rap müzik popülerl kültürle birlikte geniş kitlelere yayılmaya başladı. Ezberlemesi zor gibi görünen rap şarkıları artık neredeyse herkesin diline düştü. Sizler için son rap müziğin mihenk taşını oluşturan dissleri mercek altına aldık. ‘Kim, kime, ne demiş’ bir de bu bakış açısıyla dinleyin.

Spotify 2020 yılında Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar listesini açıkladı. Ortalık bir kez daha karıştı. Listeyi rap müzik sanatçılarının domine etmesi gözleri yeniden rap müziğe çevirdi. Son dönemde gittikçe popülerleşen rap müziğin alameti farikası disslere bir göz atalım istedik. Hazırsanız başlıyoruz...

NORM ENDER- MEKANIN SAHİBİ

NORM ENDER

Müzik dünyasına verdiği aranın ardından hızlı bir sektöre ‘Mekanın Sahibi’ şarkısıyla hızlı bir giriş yapan Norm Ender, günümüzün popüler rap sanatçılarını bir bir disslemeyi ihmal etmemişti. Norm Ender’in disslerinden Ezhel, Ben Fero, Khontkar ve Ceg nasibi almıştı.

Norm Ender Mekanın Sahibi şarkısında geçen “Kafası testis gibi sirk maymunları istiyorsa ‘Orman Kanunları’ o zaman güçlü zayıfı ezecek,” ve “Keltoş babana koş” sözleriyle Ben Fero’yu hedef almıştı. “Hadi bakalım Mary Jane Mary Jane nasıl yapalım” sözüyle de Khonthar’ı unutmadı. Hızını alamayan Norm Ender, “Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım” diyerek rap şarkıcılara meydan okumuştu.

PATRON-KAYBEDECEK NE KALDI

PATRON

Patron, ‘Kaybedecek Ne Kaldı’ şarkısında bütün rakiplerine selam göndermişti. Ustalara saygı sözleri olarak da isimlendirilebilecek şarkıda Patron, günümüzün rap sanatçılarını sert bir dille eleştirmişti. Sagopa Kajmer ve Fuat Kırmızı hayranlığı dile getiren Patron, “Benim Türkçe Rap’te ilk üçüm: Patron, Saian, Ezhel (ey)/ Ezhel’inki sanırım Bege, Ben Fero falan neden... On sene önceye dönsem tutardım Sagopa’nın tarafını/ Yine de Fuat okulundan mezunum” sözleriyle popüler kültürü adeta taşlamıştı.

MODE XL- EROTİZMA

MODE XL

Sagopa Kajmer’in ‘Terapi’ şarkısının müziğinin alt yapısında yeniden oluşturulan Erotizma şarkısı “Diss nedir, nasıl atılır” sorularının cevabını vermişti. Mode XL bu şarkısının her bir noktasında adeta Sago Kajmer’i disslemişti.

CEZA- MÜREKKEP DOLDURDUM

CEZA

Türk rap müziğine damga vuran isimlerden biri olan Ceza, “Mükreep Doldurdum” şarkısıyla kendisine rakip gösterilen Sagopa Kajmer’i disslemiştir. Ceza şarkısında “Techno trance’ciydin eskiden, rapi ben dinlemem derdin evvelden” sözleriyle Sagopa’ya gönderme yapmıştı.

SANSAR SALVO- PARANI VERDİM

SANSAR SALVO

Sansar Salvo, ‘Paranı Verdim’ şarkısındaki “Hayranlarım az ama seninkilerden koyu” sözleriyle Sagopa Kajmer’i hedef tahtasına oturtmuştu. Rap müziğin en sevilen dissleri arasında yer alan bu şarkı sözleriyle de ‘vay be’ dedirtiyor.

SAHTİYAN-KARTLAR KARIŞSIN

SAHTİYAN

‘Meyve veren ağaç taşlanır’ dedikleri bu olsa gerek... Listemizde yeniden Sagopa Kajmer için yapılan bir disslemeye yer veriyoruz. Kuvvet Mira’nın “Disstotion E.P.” şarkısına cevap olarak yeniden yazılan parçada Sagopa Kajmer eleştirilmişti.

EZHEL-LOLO

EZHEL

Norm Ender’in Mekanın Sahibi şarkısında kendisine laf atmasından sonra Ezhel 24 saat içinde cevabını vermişti. Norm Ender’in sözlerini ‘Lolo’ diyerek ciddiye almadığını belirten Ezhel’in şarkısı hitler arasında yerini almıştı.

KİLLA HAKAN-CEZA-EZHEL-BEN FERO- FIGHT KULÜP

fight kulüp

Norm Ender’in Mekanın Sahibi şarkısında sonra kılıçlar bir kez daha çekildi. Yeni nesil rap sanatçıları Ceza’dan da destek alarak bir şarkı yazdı. “Fight Kulüp” isimli bu şarkı rap dünyasında Norm Ender’e diss olarak yorumlandı.

NORM ENDER-KONU KİLİT

norm ender2

Rapçiler yalnızca birbirlerine diss atıyorlar zannediyorsanız çok yanlıyorsunuz. Norm Ender’in hedefinde bu sefer de pop müziğin sevilen ismi Edis Görgülü yerini aldı. Norm Ender, “Bu sene değeri bindi bizim hiphop kültürü, yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü?" sözleriyle Edis’i eleştirmişti.

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