Türkiye’de son dönemde popüler olmaya başlayan rap müziğin en ses getiren atışmaları!

Spotify 2020 yılında Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar listesini açıkladı. Ortalık bir kez daha karıştı. Listeyi rap müzik sanatçılarının domine etmesi gözleri yeniden rap müziğe çevirdi. Son dönemde gittikçe popülerleşen rap müziğin alameti farikası disslere bir göz atalım istedik. Hazırsanız başlıyoruz...

NORM ENDER- MEKANIN SAHİBİ

Müzik dünyasına verdiği aranın ardından hızlı bir sektöre ‘Mekanın Sahibi’ şarkısıyla hızlı bir giriş yapan Norm Ender, günümüzün popüler rap sanatçılarını bir bir disslemeyi ihmal etmemişti. Norm Ender’in disslerinden Ezhel, Ben Fero, Khontkar ve Ceg nasibi almıştı.

Norm Ender Mekanın Sahibi şarkısında geçen “Kafası testis gibi sirk maymunları istiyorsa ‘Orman Kanunları’ o zaman güçlü zayıfı ezecek,” ve “Keltoş babana koş” sözleriyle Ben Fero’yu hedef almıştı. “Hadi bakalım Mary Jane Mary Jane nasıl yapalım” sözüyle de Khonthar’ı unutmadı. Hızını alamayan Norm Ender, “Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım” diyerek rap şarkıcılara meydan okumuştu.

PATRON-KAYBEDECEK NE KALDI

Patron, ‘Kaybedecek Ne Kaldı’ şarkısında bütün rakiplerine selam göndermişti. Ustalara saygı sözleri olarak da isimlendirilebilecek şarkıda Patron, günümüzün rap sanatçılarını sert bir dille eleştirmişti. Sagopa Kajmer ve Fuat Kırmızı hayranlığı dile getiren Patron, “Benim Türkçe Rap’te ilk üçüm: Patron, Saian, Ezhel (ey)/ Ezhel’inki sanırım Bege, Ben Fero falan neden... On sene önceye dönsem tutardım Sagopa’nın tarafını/ Yine de Fuat okulundan mezunum” sözleriyle popüler kültürü adeta taşlamıştı.