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  4. Türkiye'de tam 5 sezon forma giymişti! Yıldız oyuncu silahlı hırsızlığa karıştı... Tüm suçlamaları kabul etti

Türkiye'de tam 5 sezon forma giymişti! Yıldız oyuncu silahlı hırsızlığa karıştı... Tüm suçlamaları kabul etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.03.2025 21:37
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Basketbol Süper Ligi’nde TOFAŞ, İstanbul BB, Gaziantep Basketbol ve Petkimspor gibi birçok kulüpte forma giyen Marcus Denmon, ABD’de silahlı bir soyguna karıştı. İşte detaylar...

Türkiye'de tam 5 sezon forma giymişti! Yıldız oyuncu silahlı hırsızlığa karıştı... Tüm suçlamaları kabul etti

ABD basınından KSHB ve diğer kaynakların aktardığına göre Marcus Denmon ve Malik Denmon, Oklahoma’da bir kadını otoparkta aracına bineceği sırada silah zoruyla gasp etti. İkili yaklaşık 15 bin dolar nakit para çalarak, olay yerinden beyaz bir Chevrolet marka araç ile kaçtı.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

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Denmon’un, hakkında yöneltilen suçlamalar nedeniyle 28 Şubat’ta Oklahoma’ya geri dönmeyi kabul ettiği ve mahkeme tarafından kefalet bedelinin 50 bin dolar olarak belirlendiği bildirildi.

5 SEZON BASKETBOL SÜPER LİG'İNDE FORMA GİYMİŞTİ

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2013-2014 sezonunda TOFAŞ ile Türkiye kariyerine başlayan ABD'li oyun kurucu, 2023-2024 sezonunda Bursa ekibine geri dönmüştü. Arada geçen yıllarda ise sırasıyla İBB Spor, Gaziantep Basket, Panathianikos ve Aliğa Petkim'le parkeye adım atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
gasp Basketbol
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