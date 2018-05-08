Türkiye'de Video Hakem Sistemi ilk kez kullanılacak!

TFF'den yapılan açıklamada, bu sezon çevrim dışı ve çevrim içi olarak test uygulamaları gerçekleştirilen VAR'ın hayata geçmesi için Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun 1. Lig play-off maçları öncesinde statü değişikliğine gittiği belirtildi.
Alınan kararla Spor Toto 1. Lig'de play-off maçlarının tamamında VAR sistemi online olarak ilk kez kullanılacak ve bu da Türk futbol tarihinde bir ilk olacak.
Bu sistemin uygulanması için play-off'ta yer alacak Boluspor, Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep'in yetkilileriyle de mutabakata varıldığı kaydedildi.
Demba Ba yeniden Beşiktaş yolunda
Ribery Bayern Münih ile sözleşmesini 1 yıl uzattı
Roma'dan Talisca için 30 milyon euro!
Wesley Sneijder'in mesajı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!
Tayfun Korkut'un takımı Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir!
Roma, Cengiz Ünder'in golüyle Cagliari'yi 1-0 mağlup etti
Spor yazarları Fenerbahçe - Bursaspor maçını değerlendirdi
Serhat Ulueren Galatasaraylı Gomis'e sert eleştirilerde bulundu!
Aykut Kocaman, Bursaspor maçı sonrası istifa sinyali verdi!
Erman Toroğlu: Şenol Güneş Trabzonspor'da
Samsunspor Spor Toto 2. Lig'e düştü!
Altay, Gümüşhanespor'u yenip Spor Toto 1. Lig'e yükseldi!
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz bombası
Okuyucu Yorumları 0 yorum