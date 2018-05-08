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Türkiye'de Video Hakem Sistemi ilk kez kullanılacak!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 08.05.2018 20:18 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin, online olarak Türkiye'de resmi bir karşılaşmada ilk defa Spor Toto 1. Lig play-off maçlarında uygulanacağını açıkladı

Türkiye'de Video Hakem Sistemi ilk kez kullanılacak!

TFF'den yapılan açıklamada, bu sezon çevrim dışı ve çevrim içi olarak test uygulamaları gerçekleştirilen VAR'ın hayata geçmesi için Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun 1. Lig play-off maçları öncesinde statü değişikliğine gittiği belirtildi.

Alınan kararla Spor Toto 1. Lig'de play-off maçlarının tamamında VAR sistemi online olarak ilk kez kullanılacak ve bu da Türk futbol tarihinde bir ilk olacak.

Bu sistemin uygulanması için play-off'ta yer alacak Boluspor, Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep'in yetkilileriyle de mutabakata varıldığı kaydedildi.


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