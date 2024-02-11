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  4. Türkiye'de yaşandı! İnanılmaz olay... Kırmızı kart gören futbolcu sahaya bıçakla daldı, rakip takım sahadan çekildi

Türkiye'de yaşandı! İnanılmaz olay... Kırmızı kart gören futbolcu sahaya bıçakla daldı, rakip takım sahadan çekildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.02.2024 19:09 | Son Güncelleme:
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Bitlis’in Hizan ilçesinde oynanan Hizan Gençlerbirliğispor ile Adilcevaz Belediyespor karşılaşmasının 40. dakikasında kırmızı kart gören yedek kulübesindeki futbolcunun iddiaya göre sahaya bıçakla dalması korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, rakip takım ise maçtan çekildi.

Amatör Lig’de mücadele eden Hizan Gençlerbirliğispor, sahasında Adilcevaz Belediyespor’u konuk etti. Maç 1-1’lik skorla devam ederken 40. dakikada Hizan Gençlerbirliğispor’un yedek kulübesindeki futbolcusu L.Y.’in, iddiaya göre rakip takım oyuncularına küfür etmesi üzerine kırmızı kart gördü. Kırmızı kart gördüğü için sinirlenen futbolcu, iddiaya göre yanında taşıdığı bıçakla sahaya girdi. Rakip takımın sporcusunu bir süre kovalayan L.Y., daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"GÖĞSÜNDEN ÇIKARDIĞI BIÇAKLA OYUNCULARIMIZA SALDIRDI"

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Yaşanan olayın ardından Adilcevaz Belediyespor Kulübü Yönetimi, can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle müsabakandan çekildi. Yaşananlarla ilgili Adilcevaz Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Takımımız, Hizan deplasmanında skor 1-1 iken yedek kulübesinden bir oyuncu kırmızı kart görünce göğsünden çıkardığı bıçakla oyuncularımıza saldırdı. Can güvenliği olmaması dolayısıyla sahaya takımımız çıkmamıştır. Şimdi kamuoyuna soruyoruz; bıçaklı saldırı sonrası hakem nasıl bu maçın devam etmesine karar verebiliyor? Hakem tarafsız mı ya da kimlerin baskısı altında ya da bir yerlerden direktif mi alıyor? Bir oyuncu nasıl bıçakla sahaya giriyor? Bizim sahamızda bir gün bile olay çıkmamışken, Bitlis Merkez Hakem Kurulu bu konu hakkında ne karar verecek? Hükmen mağlubiyet kararı verebilecek mi? Görüntüler elimizde mevcuttur, hepsini paylaşacağız. Bu konunun takipçisi olacağız, sahaya bıçakla saldıran oyuncudan ‘adam öldürmeye teşebbüs’ten dolayı şikayetçiyiz ve olayın takipçisi olacağız” denildi.

"BU İFTİRALARI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM"

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Hizan Gençlerbirliğispor oyuncusu L.Y., 13 yıllık amatör futbolcu olduğunu belirterek, “Bugün Adilcevaz maçında tarafıma çok çirkin bir iftira atılmıştır. Kesinlikle yalan ve gerçeği yansıtmamaktadır. Gördüğüm kırmızı kart yüzünden buna sebep olan Adilcevazlı oyuncunun üzerine yürüdüm. Sadece o an oluşan bir sinir. Hiçbir şekilde karşı taraf oyuncusuna zarar verecek, incitecek hiçbir cisim yoktu elimde. Bunu yapacak kadar da cahil biri değilim. Bu zamana kadar da asla buna benzer bir şey de yapmadım. Tamamen amaçları algı oluşturmak. Orada bulunan binlerce insan şahittir. Zaten maçı da kazanamayacaklarını anladıkları için ikinci yarı maça çıkmadılar. Üzerime atılan bu iftiraları kesinlikle kabul etmiyorum. Buna sebep olanlarla ilgili de gereken adli süreci başlattım” ifadelerini kullandı.

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