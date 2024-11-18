Türkiye'de yılın haberi! Atletico Madrid, teknik direktörlük için Arda Turan'ı düşünüyor! İstanbul'a gelip maçı bile izlemişler...

Türk futbolunu heyecanlandıracak gelişmeyi İspanyol basını duyurdu. Madrid'in yüksek tirajlı gazetelerinden Relevo, Atletico Madrid'in Diego Simeone ile yollarını ayıracağını ifade etmişti. Simeone yerine gelebilecek adaylar arasında Arda Turan da yer aldı.

UZUN ZAMANDIR ARAYIŞ DEVAM EDİYOR

Relevo'nun haberine göre; Atletico Madrid'de yeni futbol direktörü Carlos Bucero'nun 5 ay önce göreve gelmesinin ardından Simeone sonrası dönem için hazırlıklar başladı. Bir süredir yeni hoca isimleri üzerinde duran Atletico Madrid'de eski öğrencileri Arda Turan'ın ismi masaya geldi.

ESKİSİ KADAR GÜÇLÜ DEĞİL

Haberin detaylarında, Diego Simeone'nin oyuncular üstündeki etkisinin eskisi kadar güçlü olmadığı yazıldı. Ayrıca Simeone'nin maaşı, Atletico Madrid yönetimini artık zorlamaya başladı. 2023 yılında maaşına %50 indirim yapan Simeone, buna rağmen Atletico Madrid yönetimini zorlamaya devam ediyor.

ARDA TURAN İSMİ MASAYA GELDİ

Atletico Madrid'de gösterdiği başarılarla efsaneler arasında gösterilen Arda Turan'ın ismi masaya geldi. Kulüp yönetiminin Simeone sonrası düşündüğü isimlerden birisi de Arda Turan. Eyüpspor ile başarılı bir performans ortaya koyan Arda Turan, dikkatleri kısa süre içinde üzerine çekmiş durumda.

ARDA TURAN'I İZLEMEYE ALDILAR

Haberde yer alan diğer detayda; Atletico Madrid yönetiminin, Eyüpspor'un maçlarını takibe aldığı ve Arda Turan'ı ciddi ciddi değerlendireceği aktarıldı.