Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den genel af çağrısı:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, salgın tedbirleri kapsamında açık cezaevlerinde kalan hükümlülere verilen iznin uzatılması ve genel af çıkarılması çağrısını yineledi.

Türkiye Değişim Partisi'nden yapılan açıklamaya göre Sarıgül, Metris Ceza İnfaz Kurumu önünde partililerle basın açıklaması yaptı.

9 Nisan'da yaptığı genel af çağrısına Türkiye'deki cezaevlerini dolaşarak devam ettiğini söyleyen Sarıgül, şunları söyledi:

"Pandemi koşulları nedeniyle hızlı ve acil yargılamalar oldu. Gözden kaçan bazı konular olduğu hususunda önemli duyumlar aldık. Cezaevlerinde 280 bin yatak kapasitesi var. Şimdi 320 binin üzerinde tutuklu ve mahkum olduğu bilgisi bize ulaştı. Bu yüzden bir toplumsal barış affına ihtiyacımız var. Bizim devletimiz şefkatli, merhametli, sevgi doludur. Bizim af çağrımız siyasi değil vicdani bir çağrıdır."

Genel af çağrısı yapmaya devam edeceğini belirten Sarıgül, salgın tedbirleri kapsamında açık cezaevlerinde kalan hükümlülere verilen iznin 31 Mayıs'ta dolacağını hatırlatarak, "80 binin üzerinde pandemi koşulları nedeniyle süreleri dolan kader mahkumunun sürelerinin uzatılmasını ve bu süre içinde de inşallah kardeşlik hukuku, toplumsal barış ve ülkemizin tekrar kaynaşması için bu affı beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

