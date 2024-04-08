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  4. Türkiye'den ayrıldığı günden bu yana herhangi bir takımı çalıştırmamıştı! Alman hoca Stefan Kuntz geri dönüyor... İşte yeni adresi

Türkiye'den ayrıldığı günden bu yana herhangi bir takımı çalıştırmamıştı! Alman hoca Stefan Kuntz geri dönüyor... İşte yeni adresi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.04.2024 16:29
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Eylül 2023'te görevden alınan Alman teknik adam Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oluyor. 61 yaşındaki teknik adam daha önce de çalıştığı bir kulübe geri dönebilir. İşte detaylar...

Türkiye'de daha önce A Milli Takım hocalığı yapan ve geçtiğimiz sene görevinden ayrılan 61 yaşındaki Alman teknik adam Stefan Kuntz, Türkiye'de ayrıldığı günden bu yana herhangi bir takımı çalıştırmıyordu.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

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Kuntz için ülkesi Almanya'da flaş bir iddia ortaya atıldı. Oynadığı son 10 maçta bir galibiyet alabilen Alman ekibi Bochum, Thomas Letsch ile yolları ayırma aşamasına gelirken Bundesliga ekibinin yeni hocası Stefan Kuntz olabilir.

"YENİ BİR COŞKUYU TETİKLEYEBİLİR"

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Haberde Kuntz için şu ifadelere yer verildi; "Kuntz açık sözlülüğü, duyguyu ve uyumu temsil ediyor. Bochum'un son altı maçta tam da ihtiyaç duyduğu özellikler. Geri dönüşü takım ortamında yeni bir coşkuyu da tetikleyebilir."

DAHA ÖNCE DE ÇALIŞMIŞTI

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Stefan Kuntz, 2006-2008 yılları arasında Bochum'da sportif direktörlük görevinde bulunmuştu.

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