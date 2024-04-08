Türkiye'den ayrıldığı günden bu yana herhangi bir takımı çalıştırmamıştı! Alman hoca Stefan Kuntz geri dönüyor... İşte yeni adresi

Türkiye'de daha önce A Milli Takım hocalığı yapan ve geçtiğimiz sene görevinden ayrılan 61 yaşındaki Alman teknik adam Stefan Kuntz, Türkiye'de ayrıldığı günden bu yana herhangi bir takımı çalıştırmıyordu.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Kuntz için ülkesi Almanya'da flaş bir iddia ortaya atıldı. Oynadığı son 10 maçta bir galibiyet alabilen Alman ekibi Bochum, Thomas Letsch ile yolları ayırma aşamasına gelirken Bundesliga ekibinin yeni hocası Stefan Kuntz olabilir.

"YENİ BİR COŞKUYU TETİKLEYEBİLİR"

Haberde Kuntz için şu ifadelere yer verildi; "Kuntz açık sözlülüğü, duyguyu ve uyumu temsil ediyor. Bochum'un son altı maçta tam da ihtiyaç duyduğu özellikler. Geri dönüşü takım ortamında yeni bir coşkuyu da tetikleyebilir."

DAHA ÖNCE DE ÇALIŞMIŞTI

Stefan Kuntz, 2006-2008 yılları arasında Bochum'da sportif direktörlük görevinde bulunmuştu.





