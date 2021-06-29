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Türkiye Denizcilik Zirvesi 1-3 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak

29.06.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Denizcilik Zirvesi 1-3 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde düzenlenecek Türkiye Denizcilik Zirvesi, 1-3 Temmuz'da hibrit etkinlik olarak Tersane İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek Türkiye Denizcilik Zirvesi, kamu, sivil toplum, akademi ve iş dünyası başta olmak üzere denizcilik sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirecek.

Zirve, yerli ve yabancı binlerce katılımcıyı, çok sayıda oturum, yuvarlak masa toplantısı, atölyeler, amatör denizci teorik ve yelkenli teknede uygulama eğitimleri, ideathonlar ve deneyimsel uygulamalarda buluşturacak.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarıyla başlayacak zirvenin ana teması, Mavi Vatan'ın mevcut gücü ve potansiyeli göz önüne alınarak, denizcilik ve lojistikteki geleceğe dönük yüksek büyüme potansiyeli vadeden alanlar ve sektörün bu büyümeden elde edeceği avantajlar olacak.

Zirvede, katılımcılar dünya denizcilik vizyonunu sektörün öncülerinden dinleyecek. Gençlerin ilgisini ideathon ile çekerek fikirlerinin geliştirilmesini hedefleyen Türkiye Denizcilik Zirvesi'nde, atölyelerle çocukların denizcilik farkındalığının da artırılması planlanıyor.

Deniz ve denizcilik kültürünü geliştirmek amacıyla Amatör Denizci Belgesi eğitimlerinin yanı sıra yelkenli teknelerde uygulamalı eğitimler düzenlenecek.

Zirvenin başlayacağı 1 Temmuz'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı akşam düzenlenecek fener alayı ve ışık gösterileriyle kutlanacak.

Zirveye ilişkin detaylı program ve kayıt bilgilerine "http://www.turkiyedenizcilikzirvesi.com/" adresinden ulaşılabiliyor.

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