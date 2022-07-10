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Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara'da yetim çocukların ailelerine kurban eti ulaştırdı

10.07.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara'da yetim çocukların ailelerine kurban eti ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Ankara'da 34 yetimin ailesine kurban eti dağıtıldı, çocuklara da çeşitli hediye verildi.

"Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" ve "Unutursan Yetim Kalır" temasıyla gerçekleştirilen organizasyonla TDV Sincan şubesinde toplanan yardımlar, buradan 34 yetim çocuğun ailesine götürüldü.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyiliklerin yeryüzüne yayılması ve paylaşılmasını amaçladıklarını söyledi.

Unutulanları hatırlamak için bayramları vesile addettiklerini belirten Turan, yetim aileleri ziyaret ederek onların dertleriyle dertlenmek istediklerini bildirdi.

Milletin emanetlerini sahiplerine teslim etmeye başladıklarını dile getiren Turan, "Bu kervanda bizimle beraber olan, bize inanan, güvenen, bizimle beraber yol alan herkese teşekkür ediyoruz. Onların güvenlerine layık olmak için elimizden geldiğince emanetlerini en uygun adreslere ve kişilere teslim etmek için çaba sarf ediyoruz." dedi.

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