Türkiye dünya oyun sektöründe gelecek vadediyor

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE) Direktörü Emre Yıldız, Türkiye'nin dünya oyun pazarı 2022 yılı ilk çeyreğinde 330 milyon dolarlık ticari hacim yakalayarak, Avrupa'da en yüksek yatırım değerlemesine ulaşan ülke olduğunu belirtti.

Yıldız, kurumlarında düzenlenen Oyun Geliştirme Yaz Kampı ve Global Ekosistem Buluşması'nda, AA muhabirine, Türkiye'nin global oyun sektöründe adından söz ettiren ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu alandaki 2021 yılı pazar payının 265 milyon dolar olduğunu ifade eden Yıldız, global oyun pazarında adlarından söz ettirdikleri kadar pazar payını arttıramadıklarını kaydetti.

Dünya oyun sektöründe yüzde 1'lik paya sahip olduklarını dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"Pazar payımız giderek artıyor. Daha iyi olacağız. Bunun en güzel göstergesi, 2022 yılının ilk çeyrek verisiyle açıklanmış oldu. Bu alanda yapılan yatırımlarla Türkiye, 330 milyon dolarlık bir ticari hacim yakaladı. Burada kendi rekorunu kırdı. Bu anlamda Türkiye sadece kendi rekorunu kırmadı aynı zamanda Avrupa içinde en yüksek yatırım değerlemesine ulaşan ve gerçekleşen yatırımda da Avrupa'nın lideri oldu. Bize oyunda en yakın İngiltere pazarı var, onlarda bizim yüzde 50'mizden daha az yatırım gerçekleşti. Bu rakamlar bizim için sevindirici."

- "Türk gençlerinin oyun ekosistemindeki başarısı artarak devam ediyor"

Yıldız, oyun sektörünün diğer sektörlere katkı sağladığını aktararak, oyun sektöründe yazılım, tasarım, senarist, publisher ve ses sanatçıları bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin ilk unicornunun Peak Games'in oyun sektöründen çıktığını belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Peak Games, unicorn olup exit yaptıktan sonra sadece Peak Games'ten 65 tane yeni start-up doğdu. Bunların sadece 28'i oyun ekosisteminde, onun dışındaki firmaların tamamı Türkiye'deki start-up ekosistemine dahil oldu. Dolayısıyla oyun sektöründeki başarı diğer start-up ekosistemimizde de bir katalizör etkisi yaratıyor. Türkiye'nin ekosistemi unicornlarıyla rüştünü ispat etmiş durumda. İlk unicornumuz Peak, sonra Dream, sonra Spyke... 3 tane oyun unircornumuz var. Dahaları da gelecek. Türk gençlerinin oyun ekosistemindeki başarısı engellenemez bir durumda ve bu gün geçtikçe yükselerek devam ediyor."

"Türk gençleri oyun ekosistemi için ümitvar durumdalar." diyen Yıldız, şunları söyledi:

"Türkiye oyun hikayesi anlamında çok zengin. Çok mitolojik karakterlerimiz var. Eski Türklerden itibaren zengin bir alandayız. Anadolu'nun her yerinde bir ateş başı ve gece hikayesi var. Bunların her birisi aslında derinlemesine oyun konusu olabilir. İkinci taraf da yaratıcılık ve çalışma. Türk gençlerinin başarısı zaten bu alanda ortada. Teknoloji alanında yurt dışına giden yazılımcılarımız, yurt dışından Türkiye'ye büyük firmalar olarak yatırım alan yazılımcılarımız global alanında yazılımda başarılı bir kitlemiz var. Tasarım alanında da aynı şekildeyiz. Oyun tasarımında yetenekli 3D artistlerimiz, yaratıcı artistlerimiz var. Türkiye oyun ekosistemini geliştirmek için yetenekli insan gücüne sahip. Geriye yatırım ve bunları bir arada toplayacak bir topluluk kalıyor. İşte DIGIAGE de tam olarak bunu yapıyor. Hem kendi girişim sermayesi yatırım fonuyla gençlere yatırım yapmayı vadediyor hem de oyun kamplarıyla bu gençleri bir araya toplayıp onların oyun şirketi kurmasını sağlıyor. Böylelikle oyun ekosisteminin gelişmesi için ciddi hızlandırıcı etki yapıyoruz."

- "Dünyada söz sahibi olacağımızı düşünüyorum"

Oyun geliştirme kamplarına 2019 yılından bu yana katılan ve bu sektörde geliştirme yaparak şirket kuran Timuçin Emre Şen de 2019 yılında katıldığı kampta birincilik kazandığını ve profesyonel oyun geliştirme kariyerinin başladığını söyledi.

Kamplarda arkadaşlıklar edindiğini ve bunun sonunda da güzel oyunlar çıkarma fırsatı yakaladığını vurgulayan Şen, şunları kaydetti:

"Kamplara katılanlar kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Oyun geliştirme kampları amatör olarak başlayıp profesyonel olmak isteyenler için çok kıymetli. Özellikle mobil oyunlarda Türkiye inanılmaz bir noktada çünkü bundan önceki 3-4 yıl içinde o kadar çok bu alana yönelim oldu ki bu ve buna benzer kamplardan dolayı... Bu alanlara girdiğimiz için şu anda mobil oyun alanında dünyanın en önemli üreticilerinden biriyiz. Bilgisayar oyunu ve konsol oyunları alanında yeterli seviyede değiliz ama bu zamanla düzelecek. Bu kamplar ve yatırımcılarla buluştukça hızla ilerleyip, bu alanda dünyada söz sahibi olacağımızı düşünüyorum."

