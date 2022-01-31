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Türkiye E-Spor Federasyonu'nda Alper Afşin Özdemir yeniden başkan!

31.01.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) 2. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Alper Afşin Özdemir seçildi. 2018'den itibaren başkanlık görevini yürüten Alper Afşin Özdemir, böylece bu göreve tekrar getirilmiş oldu.

Türkiye E-Spor Federasyonu'nda Alper Afşin Özdemir yeniden başkan!

Türkiye E-Spor Federasyonu'nundaki (TESFED) başkanlık yarışı sona erdi.

YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Ankara'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde yapılan genel kurulda oy kullanan 33 delegenin de desteğini alan Alper Afşin Özdemir, 2018'den itibaren yürüttüğü başkanlık görevine tekrar getirildi.

Geçersiz oyun olmadığı seçimde diğer aday Burak Bağcı ise oy alamadı.

Özdemir konuşmasında, Türkiye'yi bir e-spor ülkesi yapmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

"TÜRKİYE'DE E-SPORUN GELİŞİMİ İÇİN ÇABALAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Verilen destekten duyduğu memnuniyetini dile getiren Özdemir, "Bizler yönetim kurulu olarak sizlere layık olmaya, Türkiye'de e-sporun gelişimi için çabalamaya devam edeceğiz. Verdiğiniz güven ve bu karlı kış gününde buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

(AA)

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