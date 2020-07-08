YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Degen, “Bayram ikramiyeleri 1500 TL olsun”

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Degen, “Bayram ikramiyeleri 1500 TL olsun”

ERZURUM HABERLERİ  | 08.07.2020 17:59 | Son Güncelleme

Hükümetin 6 yıl önce uygulamaya koyduğu Bayram ikramiyeleri özellikle emekli kesimine rahat bir nefes aldırdığını ifade eden Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Ahmet Degen, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi ikramiye sevinci yaşayan emeklilerin, 6 yıl önce ki rakamın artması için beklenti içerisine girdiğini söyledi.Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, bayram ikramiyelerinin emeklilere bir nebzede olsa rahat nefes aldırdığını, ancak verilen 1000 TL’nin artık yetmediğini ifade etti.Genel Merkez nezdinde bu bayram ikramiyelerinin 1500 TL’ye çıkması için çalışmaların başlatıldığını sözlerine ekleyen Başkan Degen, "Hükümetimizin emeklilerimize karşı bakış açısını çok iyi biliyoruz.

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Degen, “Bayram ikramiyeleri 1500 TL olsun”

Hükümetin 6 yıl önce uygulamaya koyduğu Bayram ikramiyeleri özellikle emekli kesimine rahat bir nefes aldırdığını ifade eden Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Ahmet Degen, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi ikramiye sevinci yaşayan emeklilerin, 6 yıl önce ki rakamın artması için beklenti içerisine girdiğini söyledi.
Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, bayram ikramiyelerinin emeklilere bir nebzede olsa rahat nefes aldırdığını, ancak verilen 1000 TL’nin artık yetmediğini ifade etti.
Genel Merkez nezdinde bu bayram ikramiyelerinin 1500 TL’ye çıkması için çalışmaların başlatıldığını sözlerine ekleyen Başkan Degen, "Hükümetimizin emeklilerimize karşı bakış açısını çok iyi biliyoruz. Yapılan destek ve yardımlar tabi ki bizleri sevindiriyor. Ancak yakındığımız bazı konular var ki hiç gündeme gelmiyor. Emeklilerimizin ağır yaşam koşulları karsısında çaresizliğini daha önce sık sık dile getirdik. Hem bizler yani şube başkanları hem de genel merkezimiz nezdinde yoğun çalışmalar sergileyerek emekli kesiminin mutlu, huzurlu ve rahat bir yaşam sürdürebilmesi için çaba sarf ediyoruz. Sadece nakdi yardımların değil aynı zamanda evi olmayan üyelerimiz içinde gayretlerimiz var. Bugüne kadar çok sayıda emeklimizi hükümetimizin de desteği ile ev sahibi yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Bizim şuan ki acil ihtiyaç nezdinde emeklilerimize verilen bayram ikramiyelerinin de artırılması. Yani 1000 TL olan ikramiyelerin 1500 TL’ye çıkmasını talep Çünkü biliyorsunuz ki kurban bayramı. İsteğimiz emeklilerimiz hissede olsa bir kurban kesmesidir. Düşük emekli maaşlarından dolayı emeklilerimiz kurban kesmeye hasret kaldı. İnşallah hükümetimiz talebimizi olumlu karşılarsa emeklilerimiz belki bu kurban bayramında bir kurban kesebilir. Emeklimizin kurban kesmesi de bizleri oldukça mutlu eder. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bayram öncesi müjde bekliyoruz“ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Keklik avcısına para cezası

Keklik avcısına para cezası

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Erzurum Namaz Vakitleri 8 Temmuz Çarşamba

İmsak
02:55
Sabah
04:47
Öğle
12:25
İkindi
16:22
Akşam
19:53
Yatsı
21:37

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Çarşamba

Filiz Eczanesi
Palandoken
Hastaneler Eczanesi
Yakutiye
Yılmaz Eczanesi
Palandoken
Şenol Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Pasinler’de trafik kazası: 2 yaralı

Pasinler’de trafik kazası: 2 yaralı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Sülünkaya’da Köy Şenliği Coşkusu

Sülünkaya’da Köy Şenliği Coşkusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.