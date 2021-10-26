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Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan Diyarbakır Valisi Karaloğlu'na ziyaret

26.10.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan Diyarbakır Valisi Karaloğlu'na ziyaret

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Merkez Sur ilçesindeki Surp Giragos Kilisesi'ni ziyaret etmek amacıyla Diyarbakır'a gelen Patrik Maşalyan ve beraberindeki heyet Valiliğe geçti.

Şeref Defteri'ni imzalayan Maşalyan daha sonra Vali Karaloğlu ile makamında görüştü.

Karaloğlu, Maşalyan ve beraberindeki heyeti, 12 bin yıllık geçmişe sahip, 33 medeniyete ev sahipliği yapan simge şehir Diyarbakır'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Maşalyan ise zengin bir kültür birikimine sahip Diyarbakır'ın kadim surları ve tarihi kiliselerinde yapılan restorasyon çalışmalarından dolayı Karaloğlu'na teşekkür etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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