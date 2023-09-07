Türkiye Ermenistan maçının hakemi Daniele Orsato kimdir, nereli? EURO 2024 elemeleri Türkiye Ermenistan maçını Daniele Orsato yönetecek

Türkiye Ermenistan maçında hakem Daniele Orsato düdük çakacak. İtalyan hakemin yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Türkiye Ermenistan maçının dördüncü hakemi Antonio Rapuano olarak açıklandı. Karşılaşmada Paolo Valeri VAR, Aleandro Di Paolo ise AVAR olarak görev alacak. Grupta çıktığı 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanan Stefan Kuntz yönetimindeki ekip sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Daniele Orsato sporseverler tarafından merak konusu oldu. Türkiye Ermenistan maçının hakemi Daniele Orsato'nun kariyerine ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DANİELE ORSATO KİMDİR?

Daniele Orsato 23 Kasım 1975 tarihinde Montecchio Maggiore, İtalya'da ünyaya geldi.

İtalyan futbol hakemi Serie A'da görev yapmış ve 2010 yılında FIFA kokartlı olmuştur.

Orsato, 23 Ağustos 2020'de Paris Saint-Germain ile Bayern München arasında oynanan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali maçını yönetmiştir

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Ermenistan maçı, 8 Eylül 2023 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

Maç, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Ermenistan maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.



