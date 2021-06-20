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Türkiye EURO 2020'ye puansız veda etti

20.06.2021 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Futbol takımı, EURO 2020'ye veda etti. İsviçre Türkiye'yi 3-1 yenerek grubu 4 puanla üçüncü sırada bitirdi. Grubu dokuz puanla tamamlayan İtalya birinci, 4 puanla tamamlayan Galler ise bugün İtalya'ya yenilmesine rağmen averaj farkıyla ikinci sırada bitirdi.

Türkiye EURO 2020'ye puansız veda etti

Türkiye A Milli Futbol takımı, EURO 2020'ye veda etti.

İsviçre Türkiye'yi 3-1 yenerek grubu 4 puanla üçüncü sırada bitirdi. Grubu dokuz puanla tamamlayan İtalya birinci, 4 puanla tamamlayan Galler ise bugün İtalya'ya yenilmesine rağmen averaj farkıyla ikinci sırada bitirdi.

Karşılaşmaya baskılı başlayan İsviçre 6. dakikada Haris Seferoviç'in ceza sahası dışından attığı golüyle öne geçti.

Seferoviç'in gol vuruşu

Seferoviç topu yerden, Uğurcan'ın sol tarafından köşeye yolladı.

İki takım da ilerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar yapsa da 26. dakikaya kadar ciddi bir gol pozisyonuna giremedi.

26. dakikada sahneye çıkan Xherdan Shaqiri, ceza sahası dışından kurtarması güç bir vuruş yaparak topu kalenin sağ üst köşesine gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı.

Shaqiri'nin vuruşu ağlara böyle gitti

Shaqiri, golden birkaç dakika sonra ise kaleciyle karşı karşıya çok müsait bir pozisyonda topu ağlara göndermeyi başaramadı.

Türkiye'nin gole yaklaştığı bir an ise 33. dakikada Mert Müldür'ün şutuyla yaşandı. Ceza sahası dışından çekilen şutu İsviçre kalecisi Yann Sommer kornere çeldi.

42. dakikada ise bir kontratakta rakip yarı alanda topla buluşan Mert Müldür çalımlarla ilerleyerek kaleciyle karşı karşıya kaldı fakat golü atamadı.

İkinci yarıda ise Türkiye turnuvadaki ilk golünü attı.

62. dakikada sol ayağıyla ceza sahası dışından topu sol üst köşeye gönderdi.

Shaqiri 68. dakikada skoru 3-1'e taşıyan maçın son golünü attı.

Turnuvanın eleme grubunda büyük başarı gösteren ve 10 maçta yalnızca üç gol yiyen Türkiye, EURO 2020 A Grubu'ndaki üç maçında ise 8 gol yedi, yalnızca bir gol atabildi ve grubu puansız kapattı.

Açılış maçında Roma'da İtalya kalesine isabetli tek bir şut gönderemeyen Türkiye maçı 3-0 kaybetmiş, 2-0 yenildiği Galler'e ise 6 isabetli şut çekmişti.

Bugün TSİ 19'da başlayan maçta ise Türkiye'nin 10 isabetli şutu vardı.

Türkiye turnuvanın en genç yaş ortalamasına sahip takımıydı.

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