Türkiye EURO 2020'ye puansız veda etti

Türkiye A Milli Futbol takımı, EURO 2020'ye veda etti.

İsviçre Türkiye'yi 3-1 yenerek grubu 4 puanla üçüncü sırada bitirdi. Grubu dokuz puanla tamamlayan İtalya birinci, 4 puanla tamamlayan Galler ise bugün İtalya'ya yenilmesine rağmen averaj farkıyla ikinci sırada bitirdi.

Karşılaşmaya baskılı başlayan İsviçre 6. dakikada Haris Seferoviç'in ceza sahası dışından attığı golüyle öne geçti.

Seferoviç topu yerden, Uğurcan'ın sol tarafından köşeye yolladı.

İki takım da ilerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar yapsa da 26. dakikaya kadar ciddi bir gol pozisyonuna giremedi.

26. dakikada sahneye çıkan Xherdan Shaqiri, ceza sahası dışından kurtarması güç bir vuruş yaparak topu kalenin sağ üst köşesine gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı.

Shaqiri, golden birkaç dakika sonra ise kaleciyle karşı karşıya çok müsait bir pozisyonda topu ağlara göndermeyi başaramadı.

Türkiye'nin gole yaklaştığı bir an ise 33. dakikada Mert Müldür'ün şutuyla yaşandı. Ceza sahası dışından çekilen şutu İsviçre kalecisi Yann Sommer kornere çeldi.