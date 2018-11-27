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Türkiye Faaf Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği TFF ve hakemlere destek verdiğini açıkladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.11.2018 11:58 | Son Güncelleme

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğince (TFFHGD), futbol hakemliğinin VAR ile yeni bir sisteme geçtiği belirtilerek, "Nasıl bir kulübün kadrosu yenilendikten sonra bir süreç yaşayabiliyorsa bizler de bu süreçten geçmekteyiz. Bütün amacımız, doğru ve yerinde eğitimlerle bu dönemi bir an önce atlatıp, hakkaniyet içindeki görev anlayışımıza devam etmemizdir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Faaf Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği TFF ve hakemlere destek verdiğini açıkladı

Türkiye Faaf Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, internet sitesinden yaptığı açıklamayla Türkiye Futbol Federasyonu'nun, hakemlerin ve gözlemcilerin yanında olduklarını belirtti.

TFFHGD Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, günümüze kadar süregelen futbol oyununda hakemlerin her zaman görev bilinci içinde tarafsızlık ilkesinden ayrılmayarak görevlerini ifa ettikleri vurgulandı.

"Görevimizi ifa ederken de kurumsal kimliğe zarar verecek art niyetli yönetim anlayışının içinde hiçbir zaman olmadık ve olmayacağımızın bilinmesini isteriz." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takdir edersiniz ki lig tarihimizde bu düşüncede olan kişiler camiamızdan uzaklaştırılmış ve bunların bugün camiamız içerisinde olması da mümkün değildir. Kamuoyunun bildiği gibi 3 Temmuz sürecinde hiçbir arkadaşımızın yaşanılan süreçte olmaması en büyük kanıtımızdır. Fakat bugün 3 Temmuz sürecini yaşatanlar boş durmamamakta ve futbolda da kaosa sürüklenmemizi istemektedirler."

Hangi branşta olursa olsun bir sporcunun yetişmesi için en az 8-10 yıl gerektiğine işaret edilerek, "Bir hakemin de yetişmesi bu süreleri kapsamaktadır. Alınan saha sonuçlarında her hatada bir hakemi feda etmek önceliğimiz olmamakla beraber hatanın da karşılığı futbolun kendi kuralları içinde düşünülmelidir. Burada da Merkez Hakem Kuruluna görev düşmektedir. Yakın geçmişte soyunma odalarında hakemler alıkonularak, saldırıya ve hakaretlere maruz kalmış, tarafımızdan tasvip edilmeyen birçok yol denenmiş olmasına rağmen bizler görev bilinci içerisinde görevimizi en iyi şekilde yapma çabasında olduk ve olmaktayız. Futbolun içinde her kategoride hatalar olmakta ve olacaktır. Önemli olan art niyetli ve bir yerlerden talimatla olmamasıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Futbol hakemliğinde yeni bir sisteme geçildiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu geçiş sürecinde elbette bizim de tasvip etmediğimiz hatalar olmaktadır. VAR'ın ilk uygulandığı Galatasaray-Akhisarspor maçı sonrası uygulamada doğabilecek olumsuzlukları, endişelerimizi bizler kamuoyu ile paylaşmıştık. Nasıl bir kulübün kadrosu yenilendikten sonra bir süreç yaşayabiliyorsa bizler de bu süreçten geçmekteyiz. Bütün amacımız, doğru ve yerinde eğitimlerle bu dönemi bir an önce atlatıp, hakkaniyet içindeki görev anlayışımıza devam etmemizdir. Bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu, içimizden çıkan Merkez Hakem Kurulu, hakem ve gözlemcilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu kamuoyu ile paylaşır, futbolun tüm paydaşlarına bu süreçte bizlere gerekli anlayışı göstereceğini ümit eder, kamuoyunu saygı ve sevgiyle kucaklarız."

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Türkiye Faaf Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tff

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
galatasaray zoruna gidiyor. 3 temmuz süreci filan hikaye. başakşehiri şampiyon yaptınız biliyoruz. futbolun katili fenerasyon başkanı istemiyoruz. adil olunsun her takıma. birisine var elektrkleri kesilip birisine Var yok olmasın
HAKEMLERİN ARKASINDA DURACAĞINA ÖNÜNDE DURUP ADAM GİBİ MAÇ YÖNETMELERİNİ SAĞLA.HER ŞEYİ GS.ALEYHİNE YAPIYORSUN KASITLI OLARAK.TERBİYESİZ ŞEREF YOKSUNU ADİ HERİF.
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