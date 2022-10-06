Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yine geriye düştük! Bu sefer 3 basamak...

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ekim ayı dünya sıralamasını açıkladı. Bin 460 puana sahip olan Türkiye, sıralamada üç basamak inerek 45. sıraya yerleşti.

FIFA’nın internet sitesinde yayınlanan sıralamanın ilk 5’inde yer alan ülkeler değişmedi. Brezilya, bin 841 puanla zirvedeki yerini korurken, Belçika bin 816 puanla ikinci, Arjantin ise bin 773 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Bu takımları bin 759 puanla 4. sıradaki Fransa ve bin 728 puanla 5. sıradaki İngiltere takip etti.

Katar'da 20 Kasım'da başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son sıralamaya göre, ilk 10 içinde tek değişiklik oldu.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1.Brezilya 1841,3

2.Belçika 1816,71

3.Arjantin 1773,88

4.Fransa 1759,78

5.İngiltere 1728,47

6.İtalya 1726,14+1

7.İspanya 1715,221

8.Hollanda 1694,51

9.Portekiz 1676,56

10.Danimarka 1666,57

45'Türkiye 1460,14-3



