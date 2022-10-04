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Türkiye fındık ihracat sezonunun ilk ayında 136,1 milyon dolar kazandı

04.10.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye fındık ihracat sezonunun ilk ayında 136,1 milyon dolar kazandı

GİRESUN (AA) - Türkiye, 2022-2023 fındık ihraç sezonunun ilk ayında 136 milyon 147 bin 595 dolar gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun ilk ayını teşkil eden 1-30 Eylül 2022 döneminde gerçekleşen fındık ihracatı miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, geçen ay 25 bin 172 ton fındık ihraç edilerek, 136 milyon 147 bin 595 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

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fındık Türkiye İhracat

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