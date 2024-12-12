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Türkiye Futbol Federasyonu 2025 FIFA hakem listesini açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.12.2024 17:25
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Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı paylaşımla, 2025 FIFA hakem listesini duyurdu. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu 2025 FIFA hakem listesini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025 FIFA hakem listesini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listede: FIFA hakemi olarak Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Asen Albayrak, Hatice Aydın

FIFA Yardımcı Hakemi olarak Anıl Usta, Bersan Duran, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa

FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Onur Özütoprak, Zorbay Küçük, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın ve Erkan Özdamar

FIFA Futsal Hakemi olarak Ayberg Öz listeye eklenmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Hakem FIFA tff
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