Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı! Yayın ihalesi için yeni karar

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği temsilcilerinin yer aldığı Yayın İhale Komisyonu, daha önce 26 Ocak 2024 saat 17.00 olarak belirlenen ihale dokümanlarının en son teslim alınma süresinin bir hafta uzatılarak 2 Şubat 2024 saat 17.00 olarak belirlenmesine karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenecek ihale, İhale Genel Şartnamesi'ne ve her bir pakete ilişkin Özel Şartnamelere uygun olarak kapalı teklif ve pazarlık usulüyle yapılacaktır. Yayın ihalesinin, İhale Genel Şartnamesi ve her bir pakete ait Özel Şartnamelerle eklerini satın alma süreci devam etmektedir." denildi.

SON TARİH: 14 ŞUBAT

Teklif vermek için son tarihin 14 Şubat Çarşamba günü olduğunun vurgulandığı açıklamada, tekliflerin ihale komisyonu tarafından değerlendirileceği ve 29 Şubat'a kadar ihalenin tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Öte yandan, 4 kurumun ihale dosyasını aldığı ve 4 yabancı kurumun da ihale ile ilgilendiği öğrenildi.





