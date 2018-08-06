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Türkiye Futbol Federasyonu Akhisarspor'u kutladı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 06.08.2018 11:50 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa maçında Galatasaray'ı geçerek mutlu sona ulaşan Akhisarspor'u kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Akhisarspor'u kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa maçında Galatasaray'ı geçerek mutlu sona ulaşan Akhisarspor'u kutladı.

Federasyonun internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, "Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakada Galatasaray'ı yenerek TFF Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor'u kutlar, teknik heyet, futbolcular ve yönetim kurulunu tebrik ederiz." denildi.

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akhisarspor Galatasaray Spor Toto Süper Lig Türkiye Futbol Federasyonu

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