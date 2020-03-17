SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıkladı! Ligler ertelenecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıkladı! Ligler ertelenecek mi?

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.03.2020 18:24 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in seyircisiz oynanmaya devam edeceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıkladı! Ligler ertelenecek mi?

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde birçok lig ertelenirken, Ukrayna ve Türkiye ligi henüz ertelenmedi. Artan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye liginin de erteleneceği konuşulmaya başlanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada bu spekülasyonlara son verdi.

"ERTELENME SÖZ KONUSU DEĞİL"

“Yerel liglerin Haziran sonuna kadar düzenlenmesi için gayret gösterilmesi talep edildi, Haziran sonuna kadar tamamlanması arzulanmaktadır. Şu anda alınmış kararda bir değişiklik yok. Nisan ayının sonuna kadar maçlar seyircisiz devam edecek."

"GÖZTEPE-SİVASSPOR MAÇI BU AKŞAM OYNANACAK"

"Sağlık Bakanlığı, bilim kurulunun çalışmaları ve onlarla devamlı irtibatlı olma durumundayız. İnşallah bu akşam Göztepe - Rizespor maçı oynanacak ve ligde eksik maçımız olmayacak. Verilmiş karar neticesinde liglerimiz devam etmektedir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu değişime inanamayacaksınız!Bu değişime inanamayacaksınız!
Çakar'dan Terim'e: Elini öperdimÇakar'dan Terim'e: Elini öperdim
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nihat özdemir tff koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak' iddialarına açıklama

'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak' iddialarına açıklama

Koronavirüs aşısında önemli gelişme

Koronavirüs aşısında önemli gelişme

Koronavirüs EURO 2020'yi de vurdu!

Koronavirüs EURO 2020'yi de vurdu!

Galatasaraylı futbolcu karantinada!

Galatasaraylı futbolcu karantinada!

Koronavirüs testi yaptırmıştı! Sonuç belli oldu

Koronavirüs testi yaptırmıştı! Sonuç belli oldu

Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Galatasaray'ın konuğu Gençlerbirliği!

Galatasaray'ın konuğu Gençlerbirliği!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray!

Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray!

Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor!

Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yazıklar olsun size vizyonsuz yapı zerre kadar marka değeriniz yok almış eline katarlilar ipi oynayacak dedi mi bitti ingiltere gibi çok olun bütün kimse mac oynamıyor sen oynatiyorsun kahveler cafeler kapalı haftada 1 gün arayan beinsports hergun arıyor satmak icin
şunu demek istiyor seyircisiz kararı ben vermedim.bana sorulmadan ben sabah açıklama yapmışken akşamına benim tam tersim açıklama yaptı devlet büyüklerimiz.bu saatten sonra açıklama yapıp küçük duruma düşmem.kararı başkaları versin diyor.adam haklı
yuh diyecem bunlara ama yuha yazık
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TFF Başkan Vekili Servet Yarımcı'dan Fatih Terim'e cevap!

TFF Vekili Servet Yardımcı'dan Fatih Terim'e cevap!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıkladı! Ligler ertelenecek mi?

TFF Başkanı Nihat Özdemir Açıkladı! Türkiye Ligi erteleniyor mu?

TFF'den maçların seyircisiz oynanma kararı ile ilgili açıklama

TFF'den flaş seyircisiz oynama açıklaması

Süper Lig ertelenecek mi? Gözler TFF ve UEFA'da

Süper Lig ertelenecek mi?

Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e: O zaman deseydin elini öperdim

Çakar'dan Terim'e: Elini öperdim

MHK Başkanı Zekeriya Alp'le ilgili bomba iddia

Zekeriya Alp'le ilgili bomba iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.