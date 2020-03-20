Türkiye Futbol Federasyonu'nda Erdal Bahçıvan istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu’nda Başkan Vekili ve İcra Kurulu üyesi Erdal Bahçıvan görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bahçıvan, "Liglerin ertelenmesi konusunda hafta başında ileri sürdüğüm görüş nedeniyle TFF Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden 19.03.2020 tarihi itibari ile istifa etmiş bulunuyorum. Futbol camiamıza başarılar diliyorum" dedi.
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