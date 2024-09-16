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Türkiye Futbol Federasyonu resmi sayfasından beklenmedik bir açıklama yayınladı! "Çok konuşanlardan ziyade..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.09.2024 13:11
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Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Türk futbolunun kazananları, çok konuşanlardan ziyade çok çalışanlar ve bu doğrultuda iyi niyetle çaba sergileyenler olacaktır." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sayfasından beklenmedik bir açıklama yayınladı! "Çok konuşanlardan ziyade..."

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden beklenmedik bir açıklama yayınlandı.

Yapılan açıklamada, "Özellikle belirtmek isteriz ki; Türk futbolunun kazananları, çok konuşanlardan ziyade çok çalışanlar ve bu doğrultuda iyi niyetle çaba sergileyenler olacaktır." denildi.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI:

tff

"Tüm spor kamuoyunun bildiği üzere, bu yola çıkarken futbol ailesine adaletli, ilkeli bir şekilde herkese eşit mesafede duracağımızı ve kardeşlik iklimini koruyacağımızı vurguladık.

Bu duruşumuzdan taviz vermeden yürümeye devam etmek ve Türk futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşımak en temel hedefimizdir.

Göreve gelmemizle birlikte uzun zaman sonra oluşan güven ve umut iklimiyle beraber var olan beklentilerin farkındayız. Bu beklentileri doğal karşılamakla beraber sabırlı olunması önem arz etmektedir. Yönetim olarak, tüm paydaşlarla bir araya gelerek, iletilen beklentileri karşılamak adına samimiyetle ve kararlılıkla çalıştığımızı ifade etmek isteriz.

Özellikle belirtmek isteriz ki; Türk futbolunun kazananları, çok konuşanlardan ziyade çok çalışanlar ve bu doğrultuda iyi niyetle çaba sergileyenler olacaktır.

Herkesin ortak arzusu olan adalet, güven ve kardeşlik ikliminin tesisi, yalnızca bizim değil; hepimizin aynı zamanda futbol ailesine mensup her bir ferdin sorumluluk ve görev bilinci içerisinde hareket etmesini gerektirmektedir."

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