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Türkiye Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluş parayı ödemeyince sözleşmeyi feshetti! Maç yayınları durdu

30.03.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Fuchs Sports şirketi ile sözleşmeyi ödemelerin yapılmadığı gerekçesiyle tek taraflı olarak feshetti ve maç yayınları durdu. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluş parayı ödemeyince sözleşmeyi feshetti! Maç yayınları durdu

Türkiye Futbol Federasyonu sezon başında yapılan anlaşma ile Fuchs Sports, 2 ve 3. Lig maçlarının yayın hakları için sözleşme imzalamıştı. TFF 2. Lig ve 3. Lig 2022-2023 sezonu maçlarının canlı yayınları yayıncı kuruluş kulüplere taahhüt ettiği nakit ödemeyi yapmadı. Ajansspor'un haberine göre; TFF, 5 yıllık yayın hakları için yapılan sözleşmeyi feshetti.

YAYINCI KURULUŞ DUYURDU

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Sosyal medyadan açıklama yapan Fuchs Sports, TFF tarafından sözleşmelerinin tek taraflı feshedildiğini duyurdu.

ÖDEMELERİ YAPMADI

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Fuchs Sports'un gerekli ödemeleri yapmadığı için sözleşmesi feshedilirken, Fuchs Sports açıklamasında; "TFF tarafından 2. Lig ve 3. Lig yayın haklarına ilişkin sözleşmemiz tek taraflı olarak fesih edilmiştir. Yayınların kaldığı yerden devam edebilmesi için çalışmalar sürmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

TOPLAM 35 MİLYON LİRA

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarının veri toplama hakkıyla birlikte toplam 30 milyon lira olduğunu açıklayarak, "Ödeme şekli detayları var, beIN Sports'un nasıl detayları varsa onun da aynı detayları var. Tabii bu parayı size hemen peşin vermiyor, aylara bölerek veriyor" demişti.

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