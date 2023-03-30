Türkiye Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluş parayı ödemeyince sözleşmeyi feshetti! Maç yayınları durdu

Türkiye Futbol Federasyonu sezon başında yapılan anlaşma ile Fuchs Sports, 2 ve 3. Lig maçlarının yayın hakları için sözleşme imzalamıştı. TFF 2. Lig ve 3. Lig 2022-2023 sezonu maçlarının canlı yayınları yayıncı kuruluş kulüplere taahhüt ettiği nakit ödemeyi yapmadı. Ajansspor'un haberine göre; TFF, 5 yıllık yayın hakları için yapılan sözleşmeyi feshetti.

YAYINCI KURULUŞ DUYURDU

Sosyal medyadan açıklama yapan Fuchs Sports, TFF tarafından sözleşmelerinin tek taraflı feshedildiğini duyurdu.

ÖDEMELERİ YAPMADI

Fuchs Sports'un gerekli ödemeleri yapmadığı için sözleşmesi feshedilirken, Fuchs Sports açıklamasında; "TFF tarafından 2. Lig ve 3. Lig yayın haklarına ilişkin sözleşmemiz tek taraflı olarak fesih edilmiştir. Yayınların kaldığı yerden devam edebilmesi için çalışmalar sürmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

TOPLAM 35 MİLYON LİRA

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarının veri toplama hakkıyla birlikte toplam 30 milyon lira olduğunu açıklayarak, "Ödeme şekli detayları var, beIN Sports'un nasıl detayları varsa onun da aynı detayları var. Tabii bu parayı size hemen peşin vermiyor, aylara bölerek veriyor" demişti.

