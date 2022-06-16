YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye Futbol Federasyonunun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu

16.06.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonunun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.

Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleşen genel kurulda, başkanlık seçimi için oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 209 oyun 158'ini alan Büyükeşi, TFF'nin yeni başkanı oldu. Kullanılan oyların 51'i geçersiz sayıldı.

Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Yalçın Orhan, Nükhet Küçükel Ezberci, Murat Aksu, Yusuf Günay, İdil Karademirlidağ Suher, Erman Kalkandelen, İbrahim Burkay, Alkın Kalkavan, Ramazan Üçdan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Talat Papatya, Volkan Can.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel KuruluTFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu
Mersin'de kontrolü yitirilen araç markete girdiMersin'de kontrolü yitirilen araç markete girdi
Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldüSancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü

Ankara Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:17
Sabah
05:12
Öğle
12:54
İkindi
16:52
Akşam
20:26
Yatsı
22:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.