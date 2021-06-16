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Türkiye Galler maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Galler maçı saat kaçta başlayacak?

16.06.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020'de maç heyecanı devam ediyor. Futbolseverler Türkiye Galler maçı için beklemeye koyuldu. EURO 2020 A Grubu'nda düzenlenmiş olan ilk maçta Milli Takım İtalya'ya 3-0 yenilmişti. Milliler, ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Maçın sonucunun ne olacağı merak edilirken; Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta soruları da sorgulanmaya başlandı. Peki Türkiye Galler maçı ne zaman? Türkiye Galler maçı hangi kanalda olacak? İşte ayrıntılar...

Türkiye Galler maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Galler maçı saat kaçta başlayacak?

EURO 2020'de Milli Takım ile maç heyecanı sürüyor. Futbolseverler oynanmasına az bir süre kalan Türkiye Galler maçı için beklemeye koyuldu. EURO 2020 A Grubu'nda düzenlenen ilk maçta Milli Takım İtalya karşısında 3-0 mağlup olmuştu. İkinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek Milliler'in maçının sonucu merak edilmeye başlandı. Peki Türkiye Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 A Grubu'nda düzenlenecek ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. 16 Haziran 2021 tarihinde yani bugün oynanacak olan Türkiye - Galler A Grubu 2. maçı, futbolseverler tarafından TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek ve heyecanlı maç şifresiz olacak.

TÜRKİYE GALLER MAÇI SAAT KAÇTA?

Gruptaki ilk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan Milliler, Galler ile kıyasıya bir maç perfomansı sergileyecek. Galler karşısında 3 puan kazanmak isteyen A Milli Takım, ikinci maçı Azerbaycan'da oynayacak. Türkiye Galler maçı, 16 Haziran 2021 Çarşamba günü yani bu akşam oynanacak. Mücadele, Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek ve 16 Haziran'da akşam saat 19.00'da başlayacak.

EURO 2020 A GRUBU YAPILACAK MAÇLAR LİSTESİ

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)
12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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