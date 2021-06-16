SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EURO 2020
  4. Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16.06.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 macerasına 3-0'lık İtalya mağlubiyetiyle başlayan A Milli Futbol Takımı, Galler karşısında moral peşinde. Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın yer aldığı A Milli Futbol Takımı, Gareth Bale, Aaron Ramsey, Daniel James gibi oyuncuların yer aldığı Galler ile karşı karşıya geliyor. Büyük bir merakla beklenen Türkiye- Galler maçı TSİ 19.00'da TRT'den yayınlanacak. Maçta Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak.

Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler ile karşı karşıya geliyor.

1

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak. Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor. Karşılaşma öncesinde iki takımda da eksik oyuncu bulunmuyor.

3

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, 16 Haziran Çarşamba günü (bugün) saat 19:00'da Galler ile karşı karşıya gelecek. A Milliler'in kupa yolundaki ikinci sınavı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

4

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.

GALLER: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Morrell (Ampadu), Allen, Ramsey, James, Bale, Moore.

2 OYUNCUMUZ SINIRDA

Türkiye'de İtalya maçını sarı kart ile tamamlayan Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu Galler maçında sarı kart görmesi halinde 20 Haziran tarihinde oynanacak olan A Grubu son maçında İsviçre'ye karşı cezalı duruma düşüp, forma giyemeyecekler.

EURO 2020 A GRUBU'NDA PUAN DURUMU

1-İtalya / 3p
2-Galler /1p
3-İsviçre /1p
4-TÜRKİYE /0p

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileriBalkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Ronaldo tarihe geçti, Portekiz kazandı!Ronaldo tarihe geçti, Portekiz kazandı!
Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Türkiye Milli Futbol Takımı Galler Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şoke eden tecavüz suçlaması!

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şoke eden tecavüz suçlaması!

Ronaldo tarihe geçti, Portekiz kazandı!

Ronaldo tarihe geçti, Portekiz kazandı!

Bale'den Türkiye maçı sözleri: Düşmanca bir atmosfer olabilir

Bale'den Türkiye maçı sözleri: Düşmanca bir atmosfer olabilir

Rıdvan Dilmen bombayı patlattı! ''Ali Koç ile görüştüm''

Rıdvan Dilmen bombayı patlattı! ''Ali Koç ile görüştüm''

Devlerin maçında kazanan Fransa oldu

Devlerin maçında kazanan Fransa oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Galler maçı öncesi kötü haber

Galler maçı öncesi kötü haber

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Eriksen için etten duvar ördüler!

Eriksen için etten duvar ördüler!

Korku dolu anlar! Yıldız oyuncuya sahada kalp masajı

Korku dolu anlar! Yıldız oyuncuya sahada kalp masajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.