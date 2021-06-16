Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler ile karşı karşıya geliyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak. Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor. Karşılaşma öncesinde iki takımda da eksik oyuncu bulunmuyor.

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, 16 Haziran Çarşamba günü (bugün) saat 19:00'da Galler ile karşı karşıya gelecek. A Milliler'in kupa yolundaki ikinci sınavı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.

GALLER: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Morrell (Ampadu), Allen, Ramsey, James, Bale, Moore.

2 OYUNCUMUZ SINIRDA

Türkiye'de İtalya maçını sarı kart ile tamamlayan Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu Galler maçında sarı kart görmesi halinde 20 Haziran tarihinde oynanacak olan A Grubu son maçında İsviçre'ye karşı cezalı duruma düşüp, forma giyemeyecekler.

EURO 2020 A GRUBU'NDA PUAN DURUMU

1-İtalya / 3p

2-Galler /1p

3-İsviçre /1p

4-TÜRKİYE /0p

