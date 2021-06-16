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İtalya İsviçre maçı ne zaman? İtalya İsviçre maçı saat kaçta, hangi kanalda?

16.06.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 mücadelesinin açılış maçı 11 Haziran Cuma günü İtalya ve Türkiye arasında gerçekleşti. Roma’da gerçekleşen maçta, İtalya takımı Türkiye’yi 3 – 0 mağlup ederek sahadan ayrıldı. A grubunun favori takımlarından biri olan İtalya, bu sefer de Roma’da İsviçre’yi ağırlıyor. 28 maçtır yenilmeyen İtalya takımı, bu maçı da alarak üst tura çıkmayı hedefliyor. İtalya İsviçre maçı hangi kanalda?

İtalya İsviçre maçı ne zaman? İtalya İsviçre maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020’nin açılışında Roma’da İtalya karşısında 3 – 0 mağlup olan Türkiye, A grubunun ikinci maçında Galler ile karşı karşıya geliyor. Diğer yandan ise A grubunun diğer üyeleri İtalya ve İsviçre Roma’da kozlarını paylaşıyor. Roma Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek olan İtalya ve İsviçre arasındaki maçta, iki takımda sahadan galip ayrılmak için mücadele verecek. İlk maçında A Milli Takımı 3 - 0 mağlup eden İtalya, sahaya grup lideri olarak çıkıyor.

EURO 2020 İTALYA İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçı Rus hakem Sergei Karasev Grande yönetecek. İsviçre İtalya arasındaki mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İtalya - İsviçre muhtemel 11'ler:
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, İnsigne, İmmobile

İsviçre: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Mbabu, Zakaria, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Embolo, Seferovic

euro 2020 a grubu

EURO 2020 A GRUBU PUAN DURUMU

1- İtalya / 3 puan
2- İsviçre / 1 puan
3- Galler / 1 puan
4- Türkiye / 0 puan

“ZOR BİR MAÇ OLACAK”
İtalya'nın deneyimli çalıştırıcısı Mancini, "Çok önemli ve zor bir maç olmasını bekliyoruz. İlki gibi zor olacak. Rakibimize saygı duyuyoruz. İsviçre’ye karşı kazanmak istiyoruz bununla beraber zor bir maç olacağını ve kazanmanın bizim elimizde olduğunu biliyoruz." dedi.
İsviçre'yi Dünya Kupası elemelerinden de yakından tanıdıklarını ifade eden Mancini, İsviçre’nin fizik açısından güçlü ve teknik oyunculardan kurulu zor bir rakip olduğunu ifade etti.

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“NE YAPILMASI GEREKTİĞİNİ BİLİYORLAR”
İtalya Milli Takım Teknik Direktörü, Türkiye maçına göre kadroda değişiklik yapıp yapmayacağı sorusuna ise "Kadroda öncekine göre değişiklik olabilir ama büyük fark olmayacak. Oyuncular ne yapması gerektiğini biliyor." yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Roma İsviçre Türkiye
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