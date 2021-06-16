İtalya İsviçre maçı ne zaman? İtalya İsviçre maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020’nin açılışında Roma’da İtalya karşısında 3 – 0 mağlup olan Türkiye, A grubunun ikinci maçında Galler ile karşı karşıya geliyor. Diğer yandan ise A grubunun diğer üyeleri İtalya ve İsviçre Roma’da kozlarını paylaşıyor. Roma Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek olan İtalya ve İsviçre arasındaki maçta, iki takımda sahadan galip ayrılmak için mücadele verecek. İlk maçında A Milli Takımı 3 - 0 mağlup eden İtalya, sahaya grup lideri olarak çıkıyor.

EURO 2020 İTALYA İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçı Rus hakem Sergei Karasev Grande yönetecek. İsviçre İtalya arasındaki mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İtalya - İsviçre muhtemel 11'ler:

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, İnsigne, İmmobile

İsviçre: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Mbabu, Zakaria, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Embolo, Seferovic

EURO 2020 A GRUBU PUAN DURUMU

1- İtalya / 3 puan

2- İsviçre / 1 puan

3- Galler / 1 puan

4- Türkiye / 0 puan

“ZOR BİR MAÇ OLACAK”

İtalya'nın deneyimli çalıştırıcısı Mancini, "Çok önemli ve zor bir maç olmasını bekliyoruz. İlki gibi zor olacak. Rakibimize saygı duyuyoruz. İsviçre’ye karşı kazanmak istiyoruz bununla beraber zor bir maç olacağını ve kazanmanın bizim elimizde olduğunu biliyoruz." dedi.

İsviçre'yi Dünya Kupası elemelerinden de yakından tanıdıklarını ifade eden Mancini, İsviçre’nin fizik açısından güçlü ve teknik oyunculardan kurulu zor bir rakip olduğunu ifade etti.