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Türkiye-Galler maçında dikkat çeken pankart

16.06.2021 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Türkiye, Bakü’de Galler ile karşı karşıya gelirken, tribünler kırmızı-beyaza döndü. Seyircilerden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan için açtığı pankart sosyal medyada çok konuşuldu.

Türkiye-Galler maçında dikkat çeken pankart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Galler mücadelesini izlemek üzere Bakü Olimpiyat Stadı’na geldi. Azerbaycan ziyareti için dün bu ülkeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım’ı yalnız bırakmadı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı’na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tribünde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi Mihriban Aliyeva da tribünden mücadeleyi takip etti.

DİKKAT ÇEKEN PANKART

Bakü'de maça Türk taraftarlar damga vurdu. Seyircilerden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan için açtığı pankart sosyal medyada çok konuşuldu. İşte o pankart...

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TRİBÜNLER TEK YÜREK!

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Türkiye - Galler maçı ilk 11'leri belli olduTürkiye - Galler maçı ilk 11'leri belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Milli Futbol Takımı Galler Milli Futbol Takımı
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
can öte cansın reis
önceden ayarlanmış bir pankart
Allah aşkına şu takımda Ozan Tufan varmı yokmu deli olucam

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