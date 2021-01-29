Türkiye geçen yıl Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 426 insani yardım faaliyeti gerçekleştirdi

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde 2020 yılında ihtiyaç sahiplerine yönelik 426 insani yardım faaliyeti gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, harekat ile huzur ve güven ortamına kavuşan Tel Abyad ve Rasulayn'da, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesindeki faaliyetler aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Kızılay ile farklı sivil toplum kuruluşlarının destekleri ve AFAD'ın organizesiyle 2020 yılında Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde 426 insani yardım faaliyeti yapıldı.

Türkiye, harekat bölgesinde 38 bin 11 gıda kolisi, 78 bin 172 şişe su, 109 bin 600 kumanya, 130 bin 818 muhtelif gıda paketi, 5 bin 59 hijyen seti, 29 bin 700 porsiyon sıcak yemek, 9 bin 737 ton un, 455 bin 720 ekmek, 11 bin 202 battaniye, 2 bin 433 yatak, 302 bin 554 çift ayakkabı, 18 bin 576 çocuk bezi, 14 bin 564 oyuncak, 556 bin 533 gıda dışı yardım paketi, 80 bin 570 paket süt ile 3 bin 15 paket gofret dağıtımı gerçekleştirdi.

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