YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Türkiye geçen yıl Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 426 insani yardım faaliyeti gerçekleştirdi

Türkiye geçen yıl Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 426 insani yardım faaliyeti gerçekleştirdi

29.01.2021 16:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye geçen yıl Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 426 insani yardım faaliyeti gerçekleştirdi

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde 2020 yılında ihtiyaç sahiplerine yönelik 426 insani yardım faaliyeti gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, harekat ile huzur ve güven ortamına kavuşan Tel Abyad ve Rasulayn'da, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesindeki faaliyetler aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Kızılay ile farklı sivil toplum kuruluşlarının destekleri ve AFAD'ın organizesiyle 2020 yılında Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde 426 insani yardım faaliyeti yapıldı.

Türkiye, harekat bölgesinde 38 bin 11 gıda kolisi, 78 bin 172 şişe su, 109 bin 600 kumanya, 130 bin 818 muhtelif gıda paketi, 5 bin 59 hijyen seti, 29 bin 700 porsiyon sıcak yemek, 9 bin 737 ton un, 455 bin 720 ekmek, 11 bin 202 battaniye, 2 bin 433 yatak, 302 bin 554 çift ayakkabı, 18 bin 576 çocuk bezi, 14 bin 564 oyuncak, 556 bin 533 gıda dışı yardım paketi, 80 bin 570 paket süt ile 3 bin 15 paket gofret dağıtımı gerçekleştirdi.

​​​​​​​

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım!
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:01
Sabah
07:23
Öğle
12:43
İkindi
15:29
Akşam
17:53
Yatsı
19:10

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Safa Eczanesi
Haliliye
Sigorta Eczanesi
Haliliye
Yeni Özlem Eczanesi
Haliliye
Ortadoğu Eczanesi
Eyyubiye
Şirin Eczanesi
Karakopru
Ünlüsoy Eczanesi
Akcakale
Akıncı Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Şanlıurfa’daki trafik karmaşası son buldu

Şanlıurfa’daki trafik karmaşası son buldu

İbadethanelerde kovid-19 önlemi

İbadethanelerde kovid-19 önlemi

Şanlıurfa’da oyuncak müzesine davet

Şanlıurfa’da oyuncak müzesine davet

Şanlıurfa’da ortak akıl toplantısı yapıldı

Şanlıurfa’da ortak akıl toplantısı yapıldı

Şanlıurfa’da istihdam kurulu toplantı

Şanlıurfa’da istihdam kurulu toplantı

Eyyübiye’ye yeni spor kompleksleri kazandırılıyor

Eyyübiye’ye yeni spor kompleksleri kazandırılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.