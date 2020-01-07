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  4. Türkiye geçen yıl en fazla İtalya'ya fındık sattı

Türkiye geçen yıl en fazla İtalya'ya fındık sattı

GİRESUN HABERLERİ  | 07.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

Dünya fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye'den, 2019'da en fazla fındık satılan ülkeler arasında ilk sırayı 83 bin 898 tonla İtalya aldı, bu ülkeyi Almanya ve Fransa izledi - Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç: - "Fındık ihracatında 2019'da bir önceki seneye göre miktarda yüzde 14,5, gelirde yüzde 24 artış yaşandı"

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Dünya fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2019 yılında en fazla fındığı İtalya'ya sattı.

AA muhabirinin Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) aldığı bilgiye göre, Türkiye, geçen yıl 121 ülkeye 319 bin 772 ton fındık ihraç ederek 2 milyar 28 milyon 727 bin dolar gelir sağladı.

İtalya, fındık ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında son 9 yılın lideri Almanya'yı geride bırakarak birinci sırada yer aldı. Türkiye, İtalya'ya 547 milyon 588 bin dolar değerinde 83 bin 898 ton fındık sattı.

İtalya'nın ardından en fazla fındık ihraç edilen ülkeler sırasıyla Almanya ve Fransa oldu. Almanya'ya 434 milyon 806 bin dolar tutarında 73 bin 476 ton, Fransa'ya ise 147 milyon 75 bin dolar tutarında 22 bin 719 ton fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye, geçen sezon en az fındığı Ruanda'ya sattı. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı sadece 6 kilogram olurken 37 dolar gelir elde edildi. Ruanda'yı 8 kilogramla Angola ve 10 kilogramla Seyşel Adaları izledi.

- Çin pazarı gelişiyor

Türkiye, önceki senelerde olduğu gibi 2019'da da ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine fındık ihraç etti.

Bununla birlikte Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ihracattaki artış dikkati çekti. Söz konusu ülkeye 11 bin 180 ton fındık satılarak 87 milyon 179 bin dolar gelir sağlandı. Çin, bu rakamlarla 121 ülke arasında 6'ncı sırada yer aldı.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne 2018 yılında 6 bin 825 ton fındık ihraç edilerek 45 milyon 725 dolar kazanç sağlanmış, ülke sıralamasında Çin 12'nci olmuştu.

- Tonaj bazında rekor

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine, geçen yıl 319 bin 772 ton fındık ihracatı gerçekleştirildiğini belirterek, bu rakamın miktar açısından Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunu söyledi.

Sevinç, 2018 yılında 279 bin 250 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 635 milyon 235 bin dolar gelir sağlandığını hatırlatarak, 2019'da bir önceki seneye göre miktarda yüzde 14,5, gelirde yüzde 24 artış yaşandığına vurgu yaptı.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatın hızla arttığına işaret eden Sevinç, Çin'in ilerleyen süreçte ülke sıralamasında daha üstlere çıkacağı yönünde beklentileri olduğunu aktardı.

Sevinç, yakalanan başarının Türk fındık ihracatçısının azimli gayretleri sonucu olduğunu kaydederek, tüm fındık ihracatçılarına şükranlarını sunduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Fındık ihracatı Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

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