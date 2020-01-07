Türkiye geçen yıl en fazla İtalya'ya fındık sattı

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Dünya fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2019 yılında en fazla fındığı İtalya'ya sattı.

AA muhabirinin Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) aldığı bilgiye göre, Türkiye, geçen yıl 121 ülkeye 319 bin 772 ton fındık ihraç ederek 2 milyar 28 milyon 727 bin dolar gelir sağladı.

İtalya, fındık ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında son 9 yılın lideri Almanya'yı geride bırakarak birinci sırada yer aldı. Türkiye, İtalya'ya 547 milyon 588 bin dolar değerinde 83 bin 898 ton fındık sattı.

İtalya'nın ardından en fazla fındık ihraç edilen ülkeler sırasıyla Almanya ve Fransa oldu. Almanya'ya 434 milyon 806 bin dolar tutarında 73 bin 476 ton, Fransa'ya ise 147 milyon 75 bin dolar tutarında 22 bin 719 ton fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye, geçen sezon en az fındığı Ruanda'ya sattı. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı sadece 6 kilogram olurken 37 dolar gelir elde edildi. Ruanda'yı 8 kilogramla Angola ve 10 kilogramla Seyşel Adaları izledi.