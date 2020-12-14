YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

ANKARA HABERLERİ  | 14.12.2020 05:03 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 11 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Kasım'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtti.

Buna göre, Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı.

Bu kapsamda, ikincisi 11 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarına, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler infial yaratmıştı! O anları anlattıGörüntüler infial yaratmıştı! O anları anlattı
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Ankara Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:55
Öğle
12:48
İkindi
15:10
Akşam
17:31
Yatsı
18:56

Ankara Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

Bilgi Eczanesi
Cankaya
Bülten Eczanesi
Cankaya
Cankat Eczanesi
Cankaya
Çağlayan Eczanesi
Cankaya
Eceser Eczanesi
Cankaya
Emek Eczanesi
Cankaya
Feza Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.