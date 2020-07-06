İSTANBUL (AA) - Gıda ve içecek sanayi sektör liderleri, salgın sürecinde kayıp yaşayan şirketlerin büyük kısmının cirolarının 6 aydan önce toparlanmayacağını, ciro artışı yaşayanların ise salgın öncesi seviyelerine geri döneceğini düşünüyor. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ile EY-Parthenon iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Türkiye'de sektörün önde gelen 58 şirketinin üst düzey yöneticileri ile yapılan anketler sonucu oluşturulan araştırmanın sonuçlarına göre, yıl başında enflasyon oranında veya daha üzerinde büyüme gösteren sektörün yüzde 43'ünün cirosu, salgının etkilerinin görülmeye başladığı mart ve nisanda ortalama yüzde 26 azaldı. Şirketler, salgının 4. çeyrek ve sonrasında sona ereceğini düşünüyor. Salgın sürecinde kayıp yaşayan şirketlerin çoğunluğu cirolarının 6 aydan önce toparlanmayacağını, ciro artışı yaşayanlarsa salgın öncesi seviyelerine geri döneceklerini düşünüyor. Cirolarının bu dönemde arttığını belirtenlerin yaklaşık yarısı ise talepteki artışın eski seviyelere veya daha altına geleceğini öngörürken, diğer yarısı bu artışın kalıcı olmasını, hatta daha da güçlenmesini bekliyor. Katılımcıların yüzde 38'i tüketici davranışlarındaki değişimin uzun vadede kalıcı olacağını düşünüyor.

- 2020 büyüme beklentileri olumsuz Sektörün 2020 büyüme beklentilerine bakıldığında, katılımcıların yüzde 52'si sektörün daralacağını öngörürken; yaklaşık yüzde 20'si büyüklüğün geçen yılla aynı olmasını bekliyor. Daralma bekleyen yöneticiler, tüm yıl için kaybın ortalama yüzde 10-15 seviyesinde olacağını tahmin ediyor. Araştırmaya katılan sektör liderlerinin yüzde 90'ı restoranların zorlanmasını ve otellerin-tatil köylerinin eski performanslarını yakalayamamasını gelecek 6-12 aylık dönem için en büyük risklerden ikisi olarak görüyor. Bununla birlikte birçok zincir gıda işletmesinin cirolarının önemli bir kısmını elde ettiği AVM mağazalarının, eski performanslarını yakalayamaması da her 5 katılımcıdan 4'ünün sektör için beklediği riskler arasında yer alıyor. Katılımcıların yüzde 85'i otel, restoran ve kafeleri kapsayan ev dışı tüketim sektörünün 2019 performansını ancak 2021 veya sonrasında yakalayacağını öngörüyor. Araştırma sonuçları, nakit yönetimi ve kredi limitlerinin genişletilememesinin de sektörü bekleyen riskler arasında en üst sıralarda yer aldığını ortaya koyuyor.