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Türkiye - Gürcistan karşılaşması Kocaeli’de oynanacak

A Milli Futbol Takımı’nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda ekim ayında Gürcistan’ı konuk edeceği karşılaşma Kocaeli’de oynanacak.

Türkiye - Gürcistan karşılaşması Kocaeli’de oynanacak
Berker İşleyen

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda A Milli Futbol Takımı, ekim ayında Gürcistan’ı ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu müsabakanın nerede oynanacağını duyurdu. Buna göre mücadele, 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21.45’te Kocaeli Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda yapılacak.

2018 yılında hizmete açılan stat, Türkiye - Gürcistan karşılaşmasıyla birlikte, tarihinde ilk kez erkekler kategorisinde A Milli düzeyde bir milli maça ev sahipliği yapacak. Ay-yıldızlılar, daha önce Kocaeli’de 20 Ağustos 2008 tarihinde Şili ile özel maçta karşılaşmış ve İsmetpaşa Stadyumu’nda oynanan müsabakada sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.

Öte yandan A Milli Takım, Gürcistan karşılaşmasından önce 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile mücadele edecek. Başkent Sofya’daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda oynanacak müsabaka TSİ 21.45’te başlayacak.

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