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Türkiye-Gürcistan maçı öncesi Gürcistan MHK Başkanı Cüneyt Çakır'dan flaş açıklama!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.06.2024 18:19
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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bu akşam Gürcistan ile yapacağı maç öncesin Gürcistan MHK Başkanı Cüneyt Çakır'dan açıklama geldi.

Türkiye-Gürcistan maçı öncesi Gürcistan MHK Başkanı Cüneyt Çakır'dan flaş açıklama!

Hakemliği bıraktıktan sonra Gürcistan MHK Başkanlığı görevine geçen Cüneyt Çakır, Türkiye maçı öncesi flaş ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE VE GÜRCİSTAN'IN OLMASI BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

"EURO2024'te Türkiye ve Gürcistan'ın olması beni çok mutlu etti. Tatlı bir tesadüf oldu ikisinin ilk maçta karşılaşması. Tek dileğim Türkiye ve Gürcistan'ın gruptan el ele birlikte çıkması. Bizi anlatmaya gerek yok. Çünkü, günümüzde olursak ne İngiltere ne Fransa ne Almanya durabilir.

"MÜTEVAZI AMA PLANLI PROGRAMLI BİR ÜLKE"

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"Gürcistan çok uzun süredir futbola yatırım yapıyor, mütevazı ama planlı programlı bir ülke. Uzun yıllar yaptıkları yatırımın, emeklerin karşılığını somut olarak aldılar. Çok iyi bir jenerasyon yakaladılar, bizim gibi. Güzel bir maç olacak."

"TEK DİLEĞİM VAR"

"Gürcistan'ın önemli oyuncuları var, Kvara çok önemli. Çok iyi defans yapan ve kompakt bir takım. Keyifli bir maç olacak. Tek dileğim iki takımın el ele gruptan çıkması."

Euro 2024 Canlı Skor


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Cüneyt Çakır Gürcistan euro 2024
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