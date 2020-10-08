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  4. Türkiye güzeli Şevval Şahin dalga konusu oldu! 'Benim binge eating modum oluyor'

Türkiye güzeli Şevval Şahin dalga konusu oldu! 'Benim binge eating modum oluyor'

08.10.2020 11:45 | Son Güncelleme:
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Doğum gününü sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile düzenlediği bir partiyle kutlayan ve uzun süre magazin gündeminde kalan 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, şimdi de yeme rutinini anlattığı bir videoyla sosyal medyanın gündemine girdi.

Koronavirüs salgını sırasında düzenlediği doğum günü partisiyle uzun süre konuşulan 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, şimdi de yeme rutiniyle gündeme geldi. YouTube üzerinde yayınlanan Moda ve Sosyete programına konuk olarak katılan Şevval Şahin, burada samimi açıklamalarda bulundu.

Programın bir bölümünde yemek rutinini anlatan Şevval Şahin, İngilizce-Türkçe cümleler kurunca sosyal medyada dalga konusu oldu.

Şahin, "Buradan çıkınca lunch'a (öğle yemeği) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra da benim binge eating modum (tıkınırcasına yeme) oluyor. Netflix and chill (dinlenme) yaparken ice cream (dondurma) olsun chips (cips) olsun chocolate (çikolata) olsun yiyorum yani. Junk food (abur cubur) tarafın hepsi var" ifadelerini kullandı.

Şevval Şahin'in bu sözleri, sosyal medyada bir hayli ilgi gördü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, benzer şekilde video çekip ingilizce kelimeler kullanan Duygu Özaslan ile Şevval Şahin kıyaslamasında bulundu.

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