Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Stefan Kuntz'un 11'i!

Türkiye A Milli Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında Hırvatistan'la karşılaşacak. Türkiye Hırvatistan maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Karşılaşmada İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak. Bilindiği üzere A Milli Takımımız, Ermenistan maçından 10. dakikada Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşse de 34. dakikada Orkun Kökçü ve 64. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 2-1 üstünlükle ayrılmayı başarmış ve elemelere 3 puanla başlamıştı. Şimdi gözler Türkiye Hırvatistan maçı canlı yayın kanalı ve saatine çevrildi.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Hırvatistan maçı 28 Mart 2023 Salı günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma, Bursa'daki Timsah Arena'da oynanacak.

Türkiye-Hırvatistan maçını İsveç'li hakem Andreas Ekberg yönetecek.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Hırvatistan maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇINDA 11'LER!

Türkiye: Mert, Onur, Ozan, Çağlar, Ferdi, Salih, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Enes

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Perisic, Kramaric

HIRVATİSTAN'DA MAÇ ÖNCESİ 2 EKSİK

Hırvatistan'da Türkiye maçı öncesi iki önemli eksik yer alıyor. Galler'i sahasında ağırladığı karşılaşmayı 1-1 eşitlikle bitiren Hırvatistan'da forvet Marko Livaja sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Sakatlığı devam eden bir başka golcü Bruno Petkovic de, A Milli takımımıza karşı oynayamayacak.

Hırvatistan Milli Takım Teknik direktörü Zlatko Dalic'in, Livaja'nın yerine ilk 11'e Pasalic'i koyacağı öğrenildi. Öte yandan Pasalic'in, 3'lü hücum hattında sağ kanatta, Perisic'in solda görev yapacağı, Livaja'nin boşluğunda da ileri uçta Kramaric'in yer alacağı söyleniyor. Hırvatistan Milli Takım Teknik direktörü Zlatko Dalic'in, oyun kurucu olarak Luka Modric'i orta sahanın merkezine koyacağı, Kovacic'in hücuma daha yakın olması bekleniyor. Brozovic'in de, savunmanın önünde bulunacağı düşünülüyor.

TÜRKİYE İLE HIRVATİSTAN 11. KEZ KARŞI KARŞIYA

A Milli Takımımız bugüne dek Hırvatistan ile 10 kez karşı karşıya geldi.

Bahsi geçen karşılaşmalardan 1 galibiyet elde eden Türkiye; 3 defa da yenildi. 6 müsabaka ise eşitlikle bitti.

Türkiye, Hırvatistan ağlarına 9 gol gönderirken, kalesinde ise 13 gol gördü.

Türkiye ile Hırvatistan son olarak 11 Kasım 2020 tarihinde Vodafone Park'ta özel maçta karşı karşıya geldi. Bu maç 3-3 eşitlikle sonuçlandı

A MİLLİ TAKIMIMIZIN 614. MAÇI

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçıyla tarihindeki 614. müsabakasını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 334'ü resmi, 279'u özel olmak üzere toplamda 613 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 237 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 231 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 834 gol kaydederken, kalesinde ise 876 gole engel olamadı.

TEKNİK DİREKTÖR STEFAN KUNTZ İLE 16. MAÇ

Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 15 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 10 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler, geride kalan 15 mücadelede rakip fileleri 38 kez havalandırıp, kalesinde 17 gol gördü.

