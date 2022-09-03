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Türkiye ikincisi halterci Harun Algül gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti:

03.09.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Allah'ın izniyle madalya almak istiyorum.Şampiyonada memleketimi ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

FARUK KÜÇÜK - Şırnaklı sporcu Harun Algül, Arnavutluk'ta düzenlenecek Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya için ter döküyor.

Van'da 21.Temmuz'da düzenlenen Türkiye Ferdi Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda 55 kiloda Türkiye ikinciliği elde eden Harun Algül, 15-25 Ekim'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek olan Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonasında ülkesini temsil etmenin gururunu yaşıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde çalışmalarını halter antrenörü eşliğinde sürdüren 18 yaşındaki Algül, haftanın 6 günü günde çift antrenman yapıyor.

- "Antrenmanlar çok iyi geçiyor"

Algül, AA muhabirine, 4 yıl önce amcasının tavsiyesiyle haltere başladığını, ilk madalyasını 2019'da okullar arası müsabakalarda kazandığını anımsattı.

Sakatlıktan dolayı 2 yıl önce çok fazla çalışamadığını kaydeden Algül, daha sonra antrenörlerinin çabası ve desteğiyle çalışmalarına devam ettiğini ve Van'da düzenlenen şampiyonada Türkiye ikincisi olmayı başardığını söyledi.

Bundan sonra hedefinin Arnavutluk'ta düzenlenecek olan şampiyonasına en iyi şekilde hazırlanıp başarı elde etmek olduğunu dile getiren Algün, "Allah'ın izniyle madalya almak istiyorum. Şampiyonada memleketimi ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Antrenmanlar çok iyi geçiyor." dedi.

- Antrenör Ülgen: "Harun ile en iyi şekilde şampiyonaya hazırlanıyoruz"

Antrenör Hüseyin Ülgen de halterde başarılı sporcular yetiştirmek için uğraştıklarını, son yıllarda halterde dereceler alınmasının sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bu yılın başından beri Türkiye şampiyonalarında 10 madalya kazandıklarını ifade eden Ülgen, şöyle konuştu:

"Olimpiyat Hazırlık Merkezine ilk defa ilimizden bir sporcu seçildi. Algül, büyük bir başarı elde ederek ikinci oldu. Avrupa şampiyonasında Algül ülkemizi temsil edecek. Biz de bu doğrultuda madalya alması için Harun ile en iyi şekilde şampiyonaya hazırlanıyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ise halterde son yıllarda başarılar elde edildiğini, bunu daha ileriye götürmek için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Şırnak'ta halterin çok önde gelen bir spor haline geldiğini ifade eden Ayar, "Fiziksel imkanları artırmaya çalışıyoruz. Ocak ayından bu yana halterde sporcularımız 10 madalya aldı. Bu çok büyük bir başarı. Vesile olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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