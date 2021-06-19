YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Türkiye ile Haiti arasında savunma sanayisi alanında iş birliği niyet beyanı imzalandı

Türkiye ile Haiti arasında savunma sanayisi alanında iş birliği niyet beyanı imzalandı

19.06.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ile Haiti arasında savunma sanayisi alanında iş birliği niyet beyanı imzalandı

Türkiye ile Haiti arasında savunma sanayisi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik niyet beyanı imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF), Antalya Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Forum kapsamında düzenlenen "Barışçıl Diplomasi ve İşbirliğinin Bir Bileşeni Olarak Savunma Sanayii" konulu oturumda, Türk savunma firmalarının yanı sıra Malta, Haiti, Senegal, Ukrayna, Nijer, Somali, Kırgızistan ve Bangladeş'ten savunma ve dışişleri bakanları ile fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki çalışmalarını, yaptıkları iş birliği ve yatırımları anlattı.

Panelde, Demir ile Haiti Savunma Bakanı Jean Walnard Dorneval, iki ülke arasında savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik niyet beyanı imzaladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldıKorkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldı
Antalya'da balkonunda yangın çıkardığı iddia edilen kişi gözaltına alındıAntalya'da balkonunda yangın çıkardığı iddia edilen kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
antalya Türkiye

Antalya Namaz Vakitleri 19 Haziran Cumartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:31
Öğle
13:04
İkindi
16:54
Akşam
20:26
Yatsı
22:04

Antalya Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cumartesi

Asya Eczanesi
Muratpasa
Cemre Eczanesi
Muratpasa
Erdem Eczanesi
Muratpasa
Erüst Eczanesi
Muratpasa
Gerçek Eczanesi
Muratpasa
Oruç Eczanesi
Muratpasa
Ata Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

GÜNCELLEME - Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu

GÜNCELLEME - Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu

Karabük'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı

Karabük'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı

Sahte 200 liralık banknotu "süs olsun diye cüzdanımda taşıyordum" diyen sanığa hapis cezası

Sahte 200 liralık banknotu "süs olsun diye cüzdanımda taşıyordum" diyen sanığa hapis cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.