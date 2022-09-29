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Türkiye, inovasyonda "Yaratıcı Çıktılar" performansıyla Kuzey Afrika/Batı Asya grubunda zirvede yer aldı

29.09.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel İnovasyon Endeksi'nde tarihinin en yüksek seviyesi olan 37'nci sıraya yükselen Türkiye, Endeksin "Yaratıcı Çıktılar" bileşeninde ise dünya genelinde 15'inci sıraya çıktı - İstanbul, en iyi bilim ve teknoloji kümelenmeleri arasında 46'ncı sırada yer alırken Brüksel, Barselona ve Zürih'in de aralarında olduğu kentleri geride bıraktı

Türkiye, Küresel İnovasyon Endeksi'nde tarihinin en yüksek seviyesi olan 37'nci sıraya yükselirken Endeksin, "Yaratıcı Çıktılar" bileşeninde 15'inci sıraya çıkarak Kuzey Afrika/Batı Asya grubu ülkeleri arasında zirvede yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Küresel İnovasyon Endeksi'nde Türkiye'nin 14 basamak yükselerek 132 ülke içinde tarihinin en yüksek seviyesi olan 37'nci sıraya yerleştiğini açıklamıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler’in (BM) İsviçre merkezli kuruluşu Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından açıklanan Küresel İnovasyon Endeksi'nde Türkiye, üst-orta gelir grubu ülkeler arasında 4'üncü sıradaki yerini korudu.

Bu kategoride Türkiye, 7 ana bileşenin 6'sında, grup ortalamalarının üzerinde performans sergilerken ülkenin en iyi performans gösterdiği bileşen ise "Yaratıcı Çıktılar" oldu. Söz konusu bileşende Türkiye, geçen yıla göre 20 basamak yükselişle 15'inci sırada yer alarak Kuzey Afrika/Batı Asya grubu ülkeleri arasında birincilikte yer aldı.

- İstanbul, kümelenmede Brüksel, Barselona ve Zürih'in önünde

"Piyasaların Çok Yönlülüğü" bileşeninde ise 12 basamak yükselişle 37'nci sıraya yerleşen Türkiye, bu yıl, inovasyon çıktılarında, inovasyon girdilerinden daha iyi performans sergiledi. Türkiye, 6 göstergede ilk 10 içinde yer almayı başardı. "Kökene göre endüstriyel tasarımlar" göstergesinde ise Türkiye, 132 ülke arasında birinci oldu.

Raporda, ayrıca İstanbul ve Ankara’nın önde gelen iki bilim ve teknoloji kümelenmesine ev sahipliği yaptığı vurgulandı. Sıralamada İstanbul 4 basamak yükselişle Brüksel, Barselona ve Zürih gibi önemli kümelenmeleri geride bırakarak, en iyi bilim ve teknoloji kümelenmeleri arasında 46'ncı sırada yer aldı.

Küresel İnovasyon Endeksi, dünyada ülkelerin inovasyon performansının düzenli olarak değerlendirildiği en önemli yayınlar arasında yer alıyor. Endeks, her yıl düzenli olarak Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) öncülüğünde hazırlanıyor. İnovasyon girdileri ve çıktıları olarak gruplandırılmış göstergelerden oluşan endekste, inovasyonun çok boyutlu yönleri değerlendiriliyor.

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