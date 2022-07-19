Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi başladı

TAHRAN (AA) - Türkiye, İran ve Rusya arasında düzenlenen, "Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı" başladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ev sahipliğinde, Tahran Uluslararası Konferans Salonu'ndaki toplantıya, Reisi ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılıyor.

Zirve öncesi Erdoğan, Reisi ve Putin aile fotoğrafı çektirdi.

Toplantı salonunda, üç ülkenin heyetleri de hazır bulundu.

Basına kapalı zirvenin ardından Erdoğan, Reisi ve Putin'in ortak açıklama yapması bekleniyor.



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