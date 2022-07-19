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Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi başladı

19.07.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı" kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi

TAHRAN (AA) - Türkiye, İran ve Rusya arasında düzenlenen, "Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı" başladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ev sahipliğinde, Tahran Uluslararası Konferans Salonu'ndaki toplantıya, Reisi ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılıyor.

Zirve öncesi Erdoğan, Reisi ve Putin aile fotoğrafı çektirdi.

Toplantı salonunda, üç ülkenin heyetleri de hazır bulundu.

Basına kapalı zirvenin ardından Erdoğan, Reisi ve Putin'in ortak açıklama yapması bekleniyor.

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İran Rusya Türkiye rusya devlet başkanı vladimir putin

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