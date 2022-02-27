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Türkiye İşitme Engelliler Yüzme Şampiyonası, Kütahya'da yapıldı

27.02.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İşitme Engelliler Yüzme Şampiyonası, Kütahya'da yapıldı

Türkiye İşitme Engelliler Yüzme Şampiyonası, Kütahya'da gerçekleştirildi.

TOKİ Akkent Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonaya minikler, yıldızlar ve büyükler kategorisinde 22 kulüpten 52 sporcu katıldı.

​​​​​​​Şampiyonada sporcular, 50, 100 ve 200 metre serbest, karışık, kelebek ve kurbağalama stillerinde yarıştı.

Yarışlarda 3 kategoride ilk 3’e giren sporculara madalya ve ödülleri takdim edildi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Mahir Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 branşta faaliyet gösteren bir federasyon olduklarını söyledi.

Yüzmenin de bu branşlardan biri olduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu branşımızda birkaç çok iyi durumda olan sporcumuz var. Şampiyonda da bu sporcularımızın da başarılı olmaları halinde olimpiyatlara hazırlamamız söz konusu olacak. Bununla ilgili çalışmamız var. Eğer bir çıkış yakalayabilirsek yüzmede de sporcularımızın Brezilya’daki İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Türkiye’yi temsil etmelerini istiyoruz. Bunun yanı sıra sporcularımız bir sonraki Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılacaklardır."

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