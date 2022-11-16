SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Türkiye İskoçya maçının hakemi Visar Kastrati kimdir? Visar Kastrati nereli ve kaç yaşında?

Türkiye İskoçya maçının hakemi Visar Kastrati kimdir? Visar Kastrati nereli ve kaç yaşında?

16.11.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İskoçya maçının hakemi Visar Kastrati, bugün Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Saat 20.00'de TRT 1'de başlayacak olan karşılaşmayı Kosova Futbol Federasyonu'ndan Visar Kastrati yönetecek. Peki, Visar Kastrati kimdir? İşte Türkiye İskoçya maçının hakemi hakkında merak edilenler....

Türkiye İskoçya maçının hakemi Visar Kastrati kimdir? Visar Kastrati nereli ve kaç yaşında?

Türkiye İskoçya maçının hakemi Visar Kastrati 16 Kasım 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Türkiye İskoçya maçında hakem Visar Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. İşte Türkiye İskoçya maçının hakemi Visar Kastrati'nin hayatı ve biyografisi...

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇININ HAKEMİ VİSAR KASTRATİ KİMDİR?

Visar Kastrati 24 Ekim 1986 yılında Kosova'nın Prizren şehrinde dünyaya geldi.

Veritabanları, Web Tasarımı ve Windows Server Yönetimi konularında yetenekli olduğu bilinen deneyimli hakem, Sheffield Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği ve telekominikasyon üzerine eğitim gördü.

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İskoçya hazırlık maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak.

Maç, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İskoçya maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Franco Cangele son haliyle şaşırttı: Bakın şimdi ne yapıyor?Franco Cangele son haliyle şaşırttı: Bakın şimdi ne yapıyor?
'Dünya Kupası'ndan sonra...' G.Saray'ı heyecan sardı...'Dünya Kupası'ndan sonra...' G.Saray'ı heyecan sardı...
Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir'den sarı-kırmızılıları hedef alan sözlerMahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir'den sarı-kırmızılıları hedef alan sözler

En Çok Okunan Haberler

Önce motorin şimdi benzin! Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi

Önce motorin şimdi benzin! Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20'de sınır ötesi operasyon ve F-16 mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20'de sınır ötesi operasyon ve F-16 mesajı

Arda Turan, İstanbul ekibine teknik direktör oluyor!

Arda Turan, İstanbul ekibine teknik direktör oluyor!

Sereserpe pozlar! Yine yürek hoplattı...

Sereserpe pozlar! Yine yürek hoplattı...

Cüneyt Çakır'ın yeni işini TFF başkanı duyurdu

Cüneyt Çakır'ın yeni işini TFF başkanı duyurdu

Ünlü hakemin ölümü futbol dünyasını yasa boğdu!

Ünlü hakemin ölümü futbol dünyasını yasa boğdu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.