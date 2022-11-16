Türkiye İskoçya maçının hakemi Visar Kastrati kimdir? Visar Kastrati nereli ve kaç yaşında?

Türkiye İskoçya maçının hakemi Visar Kastrati 16 Kasım 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Türkiye İskoçya maçında hakem Visar Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. İşte Türkiye İskoçya maçının hakemi Visar Kastrati'nin hayatı ve biyografisi...

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇININ HAKEMİ VİSAR KASTRATİ KİMDİR?

Visar Kastrati 24 Ekim 1986 yılında Kosova'nın Prizren şehrinde dünyaya geldi.

Veritabanları, Web Tasarımı ve Windows Server Yönetimi konularında yetenekli olduğu bilinen deneyimli hakem, Sheffield Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği ve telekominikasyon üzerine eğitim gördü.

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İskoçya hazırlık maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak.

Maç, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İskoçya maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.



