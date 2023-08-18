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TÜRKİYE İSVEÇ VOLEYBOL MAÇ SONUCU! Türkiye İsveç voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları yıktı geçti!

18.08.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İsveç voleybol maçı canlı ve şifresiz olarak ekrana geldi. Filenin Sultanları CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasındaki ilk karşılaşmasında İsveç ile kozlarını paylaştı. İtalyan antrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli ekibimiz sahadan üstünlükle ayrılmayı başardı. Karşılaşma ile ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor. Peki, Türkiye İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye İsveç voleybol maçı canlı olarak yayınlandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu ilk maçında İsveç ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ilk maçında İsveç'i 3-0 mağlup etti. İşte Türkiye İsveç voleybol maçı ile ilgili detaylar...

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TÜRKİYE İSVEÇ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İsveç voleybol maçı bugün (18 Ağustos 2023 Cuma) saat 18.00'de başladı.

Maç, Düsseldorf kentindeki Burg-Warchter Castello Salonu'nda oynandı.

TÜRKİYE İSVEÇ VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İsveç voleybol maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana geldi.

FİNAL KARŞILAŞMALARI BRÜKSEL'DE OYNANACAK

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele edecek.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin bulunacağı son 16 turu karşılaşmaları 26-28 Ağustos, çeyrek final maçları da 29-30 Ağustos'ta İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek.

Yarı final karşılaşmaları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final maçları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

ŞAMPİYONADA GRUPLAR

A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan

B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre

C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan

D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya

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TÜRKİYE İSVEÇ VOLEYBOL MAÇI TAKİP İÇİN TRT SPOR FREKANS BİLGİSİ

Uydu adı: TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096

Frekans: 11.096

POL: H

Sembol: 30000

FEC: 5/6

Uydu adı: TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958

Frekans: 11.958

POL: V

Sembol: 27500

FEC: 5/6

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