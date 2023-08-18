TÜRKİYE İSVEÇ VOLEYBOL MAÇ SONUCU! Türkiye İsveç voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları yıktı geçti!

Türkiye İsveç voleybol maçı canlı olarak yayınlandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu ilk maçında İsveç ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ilk maçında İsveç'i 3-0 mağlup etti. İşte Türkiye İsveç voleybol maçı ile ilgili detaylar...
Türkiye İsveç voleybol maçı bugün (18 Ağustos 2023 Cuma) saat 18.00'de başladı.
Maç, Düsseldorf kentindeki Burg-Warchter Castello Salonu'nda oynandı.
Türkiye İsveç voleybol maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana geldi.
Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele edecek.
Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin bulunacağı son 16 turu karşılaşmaları 26-28 Ağustos, çeyrek final maçları da 29-30 Ağustos'ta İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek.
Yarı final karşılaşmaları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final maçları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.
A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan
B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre
C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan
D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya
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