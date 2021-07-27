SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TOKYO 2020
  4. Türkiye - İtalya A Milli Takım voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - İtalya A Milli Takım voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

27.07.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederek oyunlara galibiyetle başladı. Filenin Sultanları, bir sonraki karşılaşmada İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman oynanacak? Karşılaşma saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye - İtalya A Milli Takım voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i baştan sona üstün götürdüğü mücadelede 3-0 yendi.

Millilerde Ebrar Karakurt aldığı 18 sayıyla yıldızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçını 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapacak. Müsabaka, Türkiye saaati ile 10.25'te başlayacak.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Olimpiyat oyunları boyunca millilerin oynayacağı tüm müsabakalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ TAKVİMİ

27 Temmuz - 10:25 | Türkiye - İtalya

29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD

31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin

2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alex Teixeira'nın eşine: Come to Beşiktaş yengeAlex Teixeira'nın eşine: Come to Beşiktaş yenge
PARTNERAyakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdi ününe ün katıyorAyakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdi ününe ün katıyor
Busenaz tarihe geçerek çeyrek finaldeBusenaz tarihe geçerek çeyrek finalde
Anahtar Kelimeler:
İtalya Tokyo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şehirlerarası otobüste yakalandı! "Kendimi iyi hissediyordum"

Şehirlerarası otobüste yakalandı! "Kendimi iyi hissediyordum"

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi! Ünlü oyunculardan veda mesajları

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi! Ünlü oyunculardan veda mesajları

G.Saray transferi resmen açıkladı

G.Saray transferi resmen açıkladı

Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni takımı

Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni takımı

Fenerbahçe Ankara'da farka koştu

Fenerbahçe Ankara'da farka koştu

Süper Lig ekibi Emre Mor'u istemedi

Süper Lig ekibi Emre Mor'u istemedi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Şoke eden ayrılık! Her yerden sildi

Şoke eden ayrılık! Her yerden sildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Olay imza töreni! İsmail Köybaşı buz kesti

Olay imza töreni! İsmail Köybaşı buz kesti

Sörloth Süper Lig'e geri dönüyor

Sörloth Süper Lig'e geri dönüyor

G.Saray transferi KAP'a bildirdi

G.Saray transferi KAP'a bildirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.